Aiuto, ho ristretto mamma e papà!, film su Italia 1 di Tim Trageser

Sabato 18 gennaio 2025, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:10, è prevista la messa in onda della commedia Aiuto, ho ristretto mamma e papà!. Si tratta di una produzione che nasce in collaborazione tra Germania e Austria ed è del 2018. Il film è il sequel del divertente Aiuto, ho ristretto la prof!, diretto da Sven Unterwaldt Jr. nel 2015 e tratto dall’omonimo libro per l’infanzia della scrittrice berlinese Sabine Ludwiged. Questo seguito è invece diretto dal regista e sceneggiatore Tim Trageser.

Torna tutto il cast del primo film con il protagonista Felix, interpretato dal giovanissimo Oskar Keymer e affiancato da Anja King, Oskar Keymer, Axel Stein e Georg Sulzer.

La trama del film Aiuto, ho ristretto mamma e papà!: il rapporto genitori figli tra incomprensioni e responsabilità

In Aiuto, ho ristretto mamma e papà!, i genitori di Felix vengono convocati a scuola dalla professoressa Schmitt per ottenere opinioni sulla sicurezza della struttura. Qui, però, i due s’imbattono nel ritorno di Hulda Stechbarth. Quando dichiarano che sarebbe meglio chiudere temporaneamente l’edificio, vengono rimpiccioliti da Otto Leonard e rinchiusi in una gabbia per uccelli.

Il protagonista, preoccupato per la sopravvenuta scomparsa della mamma e del papà, va a cercarli. Nel frattempo i suoi genitori, tramite uno stratagemma, fuggono dalla gabbia ritrovandosi in strada e raggiungono avventurosamente casa lanciandosi nella cesta di un fattorino di passaggio.

Felix ritrova Peter e Sandra e si prende cura di loro. Successivamente decide di andare a fondo della questione e, dunque, ritorna nella struttura scolastica scoprendo la Schmitt a sua volta rimpicciolita. A questo punto il ragazzo libera la professoressa da un cassetto in cui era bloccata e raggruppa i suoi amici per escogitare un piano diretto ed efficace.

Il ragazzino, insieme all’amica Ella, si arrampica sulla torre della scuola e recupera finalmente la sfera magica utilizzata per i rimpicciolimenti. Frattanto Mario e Chris riescono a sgattaiolare all’interno della scuola per recuperare la Schmitt finita nuovamente vittima di Hulda.

Dopo varie peripezie, il gruppo si ritrova nel museo di Otto. La temibile Hulda riesce, nonostante tutto, a tornare nel quadro portando purtroppo con sé Peter e Sandra. Felix, allora, lancia la sfera all’interno del quadro stesso ripristinando immediatamente i poteri di Otto. Quest’ultimo butta fuori Hulda, Peter e Sandra per poi riportare ognuno alla sua grandezza naturale.