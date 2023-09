Blue: la reunion é in Italia/ Bagno di folla allo show di “Arena Suzuki dai ’60 ai 2000”!

Blue si riuniscono in Italia: il concerto live ad Arena Suzuki dai ’60 ai 2000

I fantastici 4 del Regno Unito, i Blue, segnano la nuova reunion sul palco di Arena Suzuki dai “60 ai 2000 e non solo. A grande richiesta dei fan in Italia, la boyband britannica, che da sempre rappresenta l’esperimento British del fenomeno boyband partito dagli Stati Uniti d’America poi potenziatosi negli anni ’90 con i gruppi NSYNC e Backstreet Boys, torna nel Belpaese per uno show al Fabrique di Milano, previsto per il 14 aprile 2023 e le cui vendite dei biglietti partono il 28 settembre 2023 come anticipa un post di Blue Italia. Ma non solo.

Così come annunciato sempre dalla pagina social Blue Italia, la reunion dei “fab 4” made in Italy parte all’Arena di Verona, complice lo zampino del conduttore Amadeus, che introduce i Blue tra le special guest attese sul palco di Arena Suzuki dai 60 ai 2000, al nuovo appuntamento dell’evento in onda in chiaro tv su RaiUno e in streaming online sul sito Raiplay.it, nella prima serata di mercoledì 27 settembre 2023 registratasi il 19 settembre scorso.

Duncan, Lee, Antony e Simon tornano in Italia

Duncan James, Antony Costa, Lee Ryan e Simon Webbe registrano il ritorno tanto atteso, dopo aver segnato i primi anni ’00, con la loro attività in musica che parte con l’album d’esordio All rise. Un fenomeno nelle charts con oltre 15 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, che prosegue con i successivi due album della band One love e Guilty. Nella tracklist di quest’ultimo é contenuta la traccia A chi mi dice, il souvenir d’amore dell’Italia, la rivisitazione di Tiziano Ferro al brano originale Breathe Easy, a testimonianza dell’influenza musicale esercitata dai Blue nel Belpaese. In seguito all’avvio delle carriere soliste, il fenomeno da chart dei Blue é poi destinato a incrinarsi, fino alla reunion sul palco degli Eurovision Song Contest con I can, estratto dall’album Roulette, che segna il tracollo della band fino alla cancellazione del contratto discografico con la Sony nel 2015 al rilascio dell’album Colors, che vende solo 10mila copie.

Nell’attesa del grande ritorno previsto in onda TV e streaming sulle reti Rai, intanto, sono virali sui social le immagini della partecipazione che i Blue registrano all’Arena Suzuki dai 60 ai 2000. Si tratta dei post della fanpage Blue Italia e il fandom italiano dei Blue su Facebook e gli altri social media.

I Blue, ospiti ad Arena Suzuki dai ’60 ai 2000, sono reduci dal rilascio di Heart & Soul, il nuovo album uscito lo scorso 28 ottobre 2022.

