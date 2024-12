Vybes e Francesca sono una coppia ad Amici 2024? Come stanno le cose

Il rapporto tra Vybes e Francesca nel talent condotto da Maria De Filippi Amici 2024 continua a regalare colpi di scena, con il cantante che non ha mai fatto mistero dell’interesse nutrito nei confronti della compagna di gioco, che continua a fare strage di cuori nel programma. Vybes è sempre stato sicuramente il protagonista che più di tutti ha tentato più di tutti di avanzare la corte nei confronti di Francesca, che però non sembra voler ricambiare il sentimento verso il compagno di gioco. Francesca sembra invece più vicina a Nicolò, con il quale sembra scattata una chimica diversa nella casetta, proprio davanti agli occhi di Vybes, ma non solo.

Nelle scorse settimane Vybes ha rivelato ai suoi compagni di viaggio le ambizioni e la voglia di tentare l’affondo con la collega: “Tremila giri di parole per dire ‘Francesca sei una gran fi*a’, si vive una volta sola, può essere che tra quattro giorni non sto più qua, mi sto facendo avanti”. Sempre su Francesca, Vybes ha confessato: “Se passo la sfida, ci provo” ha detto il cantante che si sarebbe poi dichiarato, anche se senza comprendere i reali sentimenti di Francesca. “Mi sono mezzo dichiarato, non so se ho preso il palo o forse la traversa” .

Vybes e Francesca, nessuna possibilità tra loro ad Amici 2024?

Il rapporto tra Vybes e Francesca non sembra decollato e dunque le possibilità di veder nascere la coppia nel talent di Canale Cinque sembrano sempre più ridotte, niente da fare per il momento per la coppia, visto che la ballerina, oggetto del desiderio nella Casetta di Amici 2024, non sembra aver ricambiato l’interesse.

Tutto questo invece sembra giocare a favore di Nicolò ad Amici 2024, vista la complicità emersa negli ultimi tempi con Francesca: Vybes resterà dunque al palo?