Blue Monday, oggi è il giorno più triste dell’anno/ Perché? Bufala dietro l’equazione

Vi siete svegliati più giù del solito? Il motivo potrebbe essere presto svelato dal momento che oggi ricorre il fatidico “Blue Monday”, ovvero il cosiddetto giorno più triste dell’anno. Questa giornata non ha una data fissa ma ricorre esattamente il terzo lunedì del primo mese dell’anno. La storia del Blue Monday affonda le sue radici in Gran Bretagna. Il primo a parlarne sarebbe stato Cliff Arnall, psicologo presso l’Università di Cardiff; come spiega GQ il medico e divulgatore britannico Ben Goldacre riportò un comunicato stampa sul Guardian anche se successivamente l’Università di Cardiff prese le distanze da Arnall. Nel 2005 Sky Travel riaccese i riflettori su quello che fu definito come il giorno più deprimente dell’anno, frutto di una equazione basata su una serie di fattori: condizioni meteo, stipendio mensile, ammontare dei debiti, distanza dal Natale, tempo durante il quale i buoni proposito di inizio anno sono già sfumati, livello basso di motivazione e risoluzione nell’agire.

Furono questi i fattori sollevati da Arnall e che portarono alla nascita del Blue Monday che nella realtà non avrebbe alcuna base scientifica. Fu infatti ribadito da più parti che non vi era assolutamente nulla di matematico dietro la presunta equazione di Arnall ed a smentire le teorie dello studioso furono altri suoi colleghi psicologi e lo stesso ateneo di Cardiff che definì la trovata una mera bufala.

BLUE MONDAY: IL GIORNO PIÙ TRISTE DELL’ANNO, ECCO PERCHÈ

Dopo i mesi difficili a causa del Covid, parlare oggi del giorno più triste dell’anno per via del Blue Monday appare piuttosto superficiale. Questa ricorrenza come rammenta sempre GQ nacque più come una trovata di marketing, senza fondamento scientifico ed alcuni hanno utilizzato il Blue Monday non come il giorno più triste dell’anno bensì con una piccola variante, ovvero come il “lunedì del divorzio”. Certamente in questo periodo è in aumento la depressione e i disturbi mentali accresciuti a causa della pandemia. Un allarme lanciato proprio dalla Gran Bretagna, terra natale del Blue Monday, dove Antonis Kousoulis, direttore della Mental Health Foundation del Regno Unito, ha messo in guardia: “Dicendo che questo singolo giorno è il giorno più deprimente dell’anno, senza alcuna prova, stiamo banalizzando la depressione. La salute mentale è la più grande sfida di salute della nostra generazione”. Più che Blue Monday, da tanti bollato come bufala, bisognerebbe parlare piuttosto di winter blues che consiste in quella malinconia invernale, una sorta di disturbo affettivo stagionale legato alla mancanza di luce solare. L’antidoto? Fare attività all’aperto, cosa non semplice soprattutto a causa delle restrizioni legate alla pandemia che, sommate ai lunghi strascichi del lockdown rischiano di peggiorare ulteriormente la situazione.



