Blue Monday/ Oggi è il giorno più triste dell’anno: perché l’umore cade a picco?

Oggi, lunedì 21 gennaio 2019, è probabile che in tanti risentiranno degli effetti del Blue Monday, ovvero il giorno più triste dell’anno. Se il vostro risveglio non è stato dei migliori, non sarà solo colpa del primo giorno della settimana. Il Blue Monday generalmente cade il terzo lunedì del mese di gennaio che quest’anno è appunto oggi 21. Un giorno che potrebbe deprimere molte persone, in particolare i popoli dell’emisfero boreale dove ad essere “Blue”, soprattutto in questa parte del mondo, potrebbe non essere solo il terzo lunedì del mese. Ma cos’è davvero il Blue Monday? Dove nasce e soprattutto come affrontare la giornata considerata la più triste dell’anno? Il lunedì più triste tra i 365 giorni che compongono l’anno, è una ricorrenza che arriva dalla Gran Bretagna. Si parlò per la prima volta di Blue Monday nel 2005 quando Sky Travel, canale tv britannico, reso noto tramite un comunicato stampa il risultato di una equazione che avrebbe identificato questa data ribattezzandola come la più deprimente in assoluto, partendo da una serie di fattori: condizioni meteo, stipendio mensile, deboli, distanza dal Natale, tempo durante il quale i buoni proposito di inizio anno sono già sfumati, livello di motivazione e risoluzione nell’agire. Ovviamente questo calcolo secondo i più positivi non avrebbe alcuna prova scientifica. Fatto sta che sulla base di questa equazione, la data del Blue Monday è stata fatta coincidere proprio con il terzo lunedì del mese di gennaio, giorno dunque non fisso e che può variare di anno in anno.

BLUE MONDAY: COS’È E DA DOVE NASCE

Se anche questo lunedì avete aperto gli occhi e pensato di stare per iniziare una giornata difficile, sappiate che il peggio potrebbe ancora non essere arrivato. Preparatevi infatti ad affrontare il fatidico Blue Monday, ovvero il giorno più triste dell’anno. A portare a tale data sarebbero stati diversi eventi che andrebbero a coincidere tutti nel medesimo periodo. La fine delle festività natalizie per molti ha significato ad esempio il ritorno alla solita routine lavorativa e familiare. A questo si vanno ad aggiungere le temperature severe e di conseguenza la nuova voglia di vacanza e partenza. Per non parlare poi dei tanti buoni propositi fissati per l’inizio del nuovo anno ma che già alla terza settimana di gennaio sembrano essere miseramente sfumati. Le sveglie mattutine quando è ancora buio e il rientro a casa quando il sole è già tramontato portano ad un peggioramento dell’umore in questo preciso momento dell’anno, giustificando ulteriormente l’avvento del Blue Monday che per alcuni andrebbe a coincidere con il Divorce Monday, ovvero il lunedì del divorzio. Come riferisce Donna Moderna nell’edizione online, infatti, diversi legali avrebbero notato che proprio in questo periodo tendono ad aumentare i procedimenti di separazione e divorzio rispetto agli altri mesi dell’anno. Solo una coincidenza?

