Bob Menendez, senatore democratico condannato per corruzione/ Ricevette lingotti, denaro e un’auto

Il senatore democratico Bob Menendez è stato dichiarato colpevole delle accuse di corruzione. Lo stesso avrebbe accettato delle tangenti, fra cui anche denaro e lingotti d’oro, a beneficio del Qatar e dell’Egitto. “Gli anni in cui Menendez ha venduto il suo ufficio al miglior offerente sono finalmente giunti al termine”, ha commentato Damian Williams, il procuratore degli Stati Uniti di New York che ha seguito il caso, subito dopo la sentenza.

Secondo quanto riferisce la CNBC, durante la lettura del verdetto Bob Menendez non ha mostrato alcuna emozione se non quella di scuotere la testa in segno di disaccordo, mentre i membri della sua famiglia sono scoppiati a piangere. Sarà condannato il prossimo 29 ottobre quando si scoprirà anche l’entità della pena, quanti anni dovrà restare in carcere. “Sono profondamente, profondamente deluso dalla decisione della giuria”, le parole del senatore democratico fuori dal tribunale, aggiungendo con certezza che “avremo successo in appello” e “Non ho mai violato il mio giuramento pubblico”.

BOB MENENDEZ, SENATORE CONDANNATO: ACCUSATO DI 16 CAPI D’IMPUTAZIONE

In totale Bob Menendenz è stato accusato di ben 16 capi d’imputazione, fra cui i reati di corruzione, estorsione, ostruzione della giustizia e cospirazione. Il senatore si era dichiarato non colpevole, così come la moglie, Nadine Menendez, ma il cui processo è stato rinviato dopo l’operazione chirurgica per il cancro al seno.

Un verdetto che è stato non facile quello nei confronti del politico americano, tenendo conto che la giuria si è riunita per circa 12 ore e mezza per tre giorni prima di decidere. “Alla luce di questo verdetto di colpevolezza, il senatore Menendez deve ora fare ciò che è giusto per i suoi elettori, il Senato e il nostro Paese, e dimettersi”, le parole di Chuck Schumer, leader della maggioranza in Senato. In passato lo stesso Schumer aveva spiegato di essere rimasto deluso dal collega, in quanto non aveva rispettato gli elevati standard che ci si attende da un senatore, ma non aveva comunque chiesto le dimissioni.

BOB MENENDEZ, SENATORE CONDANNATO: PROCESSATI ANCHE DUE UOMINI D’AFFARI

Ma in sostanza quale reato ha commesso il senatore Dem? Secondo quanto scoperto dai procuratori, Bob Menendez (assieme alla moglie) sarebbe stato pagato da tre uomini d’affari in cambio di misure da parte dello stesso senatore in favore dei loro governi di Qatar ed Egitto oltre che degli stessi. Menendez avrebbe ricevuto 480mila dollari in contati, dei lingotti d’oro e una Mercedes-Benz. Il bottino sarebbe già stato rinvenuto dall’FBI, nascosto negli armadi, di fatto una sorta di “pistola fumante”.

Nel corso del processo sono finiti alla sbarra anche Wael Hana e Fred Daibes, due dei tre imprenditori di cui sopra, mentre il terzo, Jose Uribe, si è subito dichiarato colpevole ed ha quindi testimoniato durante il processo. Secondo gli avvocati di Bob Menendez, il senatore democratico stava agendo semplicemente per conto dei suoi elettori, ed inoltre non era stato dimostrato che i contanti o i lingotti servissero come tangenti.











