Bobby Solo amaro a Domenica In: “Sanremo? Dal 2003 ci provo ogni anno”/ “Little Tony manca moltissimo”

Domenica In, Bobby Solo amaro sul Festival di Sanremo 2024: “Ogni anno ci provo”

Non solo i Jalisse ma anche altri artisti da decenni provano senza successo a tornare in gara tra i Big di Sanremo. L’ultimo in ordine di tempo a rivelare di provarci da anni è Bobby Solo la cui ultima partecipazione risale al 2003 in coppia con Little Tony con il brano Non si cresce mai. Ospite della puntata di ogggi di Domenica In, 7 gennaio 2024, il cantautore a Mara Venier ha confessato: “Io ci tornerei ogni anno ci provo dal 2003 ma è come il gratto vinci ci provo ma perdo.”

Bobby Solo a Domenica In ha confessato che è da 20 anni che cerca di partecipare al Festival di Sanremo senza successo. In realtà è in buona compagnia perché in questi giorni è trapelata la lista degli esclusi a Sanremo 2024-in cui figura anche il suo nome- e si leggono nomi molto importanti come Paola Turci, Samuele Bersani, Max Gazzé, Nek e tanti altri. Tuttavia Bobby Solo a Mara Venier ha confessato di non restarci male più di tanto: “Se ci vado bene se non ci vado è la stessa cosa. Non mi fa né caldo né freddo.”

Bobby Solo nella puntata di oggi di Domenica In è stato ospite di Mara Venier ed ha ricordato l’amico fraterno Little Tony con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2003, ultimo del grande artista scomparso nel 2013. Bobby Solo commosso ha ricordato Little Tony morto nel 2013: “Ci manca moltissimo” gli ha fatto eco Mara Venier che ha subito aggiunto: “È sempre bello ricordarlo.” E subito ha voluto condividere un aneddoto su Little Tony ed il brano che ha portato a Sanremo: “Io ero con mio marito e mi ha detto venite in macchina che vi devo far sentire un pezzo e mi ricordo che mi piacque molto perché era molto bello, è un inno all’amicizia”

Bobby Solo, infine, da Mara Venier a Domenica In ha anche aggiunto che del brano che hanno portato a Sanremo la musica è sua mentre il testo, che è un inno all’amicizia, è di Giancarlo Bigazzi, grandissimo autore e paroliere scomparso nel 2012 che ha scritto tra l’altro: Rose rosse, Montagne verdi, Lisa dagli occhi blu, Miele di Il Giardino dei Semplici, Ti amo, Gloria, Si può dare di più, Gente di mare, Tu, Erba di casa mia, Gli altri siamo noi, Cosa resterà degli anni ’80, Self Control, Gli uomini non cambiano, Non amarmi, T’innamorerai, Bella stronza e Cirano.











