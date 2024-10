Bobby Solo sarà uno dei protagonisti della trasmissione La Volta Buona di Caterina Balivo, programma che andrà in scena in queste ore. Sono ormai oltre 50 anni che il cantante è sulla scena della musica italiana e sono ormai 30 anni che l’uomo vive il suo grande amore per Tracy Quade, seconda moglie e madre del piccolo Ryan, che ora ha 11 anni. Ma andiamo a vedere meglio chi è Tracy Quade.

Bobby Solo, nome vero Roberto Satti, e Tracy Quade si sono conosciuti nel 1995 e da quel momento non si sono più separati. Un legame stringente, nato con l’incontro quattro anni dopo il divorzio e Tracy era una hostess. 30 anni di differenza con la donna che è metà statunitense e metà coreana, madre di Ryan il suo quinto figlio. I due hanno un saldo legame, andato avanti anche e nonostante la differenza di età evidente.

In una recente intervista Bobby Solo ha raccontato il loro primo incontro, un autentico colpo di fulmine. Lui era reduce da un momento difficile e lei svelò: “Quando ero giovane cercavo donne più grandi, mi piacevano. Poi ho visto lei e mi sono innamorato romanticamente per la prima volta”. Bobby ha raccontato di aver fatto la prima mossa, di aver conosciuto la donna chiedendo a un collega di Tracy di presentargliela.

Bobby Solo e Tracy Quade stanno insieme come detto dal 1995 e per anni hanno provato ad avere un figlio, davvero in tutti i modi compresa l’inseminazione artificiale. Quando ormai sembrava una possibilità remota è arrivato finalmente Ryan, primo figlio della coppia e quinto del cantante, una relazione che poteva anche sorprendentemente non nascere. Tutto a causa di un errore numerico.

Come più volte raccontato da Bobby Solo, lui le chiese il numero ma quando lei glielo diede una cifra era sbagliata. L’uomo cosi ha svelato: “Rispondeva un ospedale di New York, poi il mio bassista (lo stesso di Mina, ndr) ha capito l’errore e ritrovai il numero. Gli lascia un messaggio, da li cominciò il corteggiamento”. Per molti questa storia non avrebbe avuto una lunga durata invece Bobby e Trace hanno sorpreso tutti e ancora oggi appaiono più legati che mai.

Tracy non ha profili attivi sui social e negli anni ha fatto la spola tra Italia e Stati Uniti. In più interviste Bobby ha raccontato il suo amore per la donna e per il piccolo Ryan e il loro legame appare al momento appare indissolubile. Un incontro su un aereo che ha cambiato la vita, sia di Tracy che soprattutto di Bobby Solo.