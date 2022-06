BOBBY SOLO/ “Elvis Presley? L’ho conosciuto a 14 anni ma l’ho visto solo in foto”

Bobby Solo ed il suo personale omaggio a Elvis Presley

Bobby Solo non poteva mancare nell’ultima puntata di Domenica In, con la sua musica, tra i maggiori successi e l’omaggio al grande Elvis Presley. La padrona di casa Mara Venier, dopo i saluti di rito, ha sottolineato come in questo periodo tutti non fanno altro che parlare di Elvis: “Io non avrei mai sognato che potesse tornare così potente, io l’ho conosciuto a 14 anni, ma l’ho visto solo in fotografia”, ha spiegato Bobby Solo.

Anche Bobby Solo ha spiegato di avere tante date: “E’ tutto merito di Mara! Sono felice da morire”, ha commentato, tra una esibizione ed un’altra, presentando la sua band con la quale si è esibito in diretta, rigorosamente dal vivo nella trasmissione della domenica pomeriggio di Rai1, facendo ballare il pubblico in studio e da casa. (Agg. di Emanuela Longo)

Bobby Solo è ancora ospite di “Domenica In” da Mara Venier. Il cantante di “Una lacrima sul viso” è diventato quasi ospite fisso del salotto campione d’ascolti della domenica. Una presenza graditissima al pubblico di Rai1 e non solo come ha raccontato proprio l’artista intervistato dalle pagine di Corriere del Veneto a cui ha dichiarato: “Mara per me è una santa. La devo ricoprire di fiori perché mi ha voluto con lei per 5 puntate e da qui mi sono arrivate molte richieste di serate e continuano ad arrivarmene. Da lei ho cantato dal vivo e il pubblico ha gradito”. Tutti lo ricordano per la celebre canzone “Una lacrima sul viso” con cui ha partecipato all’età di 19 anni al Festival di Sanremo.

“Avevo 19 anni ed ero emozionatissimo perché mi trovavo al fianco di mostri sacri come Paul Anka, Frankie Laine e Bobby Rydell che erano grandi uomini di scena” – ha ricordato l’artista che ha aggiunto – “ero spaventatissimo non sono riuscito a cantare e sono stato salvato dal direttore artistico che mi ha fatto cantare in playback. Ma per questo sono stato squalificato e non ho partecipato alla gara”. Quella canzone però ha cambiato la sua vita, ma in pochi sanno come è nata davvero. “L’avevo composta in cucina su un tavolino di marmo mentre mia madre preparava il pranzo. Lui ne senti un pezzo e mi disse che il testo era banale ma la musica non era male. Mogol la compose al volo dettandomi le parole. Una lacrima sul viso è nata in 20 minuti dentro ad una R4 color grigio topo”.

Dopo il successo di “Una lacrima sul viso”, Bobby Solo torna in gara al Festival di Sanremo 1965 con “Se piangi, se ridi”. Questa volta non viene squalificato, vince la kermesse ma finisce su tutte le pagine dei giornali per essersi messo il mascara. “Avevo visto Elvis Presley fare come Tony Curtis cioè mettersi del mascara sugli occhi per esaltarli” – ha raccontato il cantante che per spirito di emulazione decise di fare la stessa così. “Prima di entrare sul palco decisi di farlo e chiesi aiuto a due ragazze che lavoravano nella profumeria, ma forse esagerarono un po’ e quando ho iniziato a cantare il mascara si è sciolto lungo una guancia” – ricorda Bobby – “un regista implacabile ha colto l’attimo e mi ha fatto un primo piano. Da lì nacquero varie voci sulle mie tendenze sessuali tanto che sul mio pulmino qualcuno arrivo a scrivere col rossetto “Signorina Bobby Solo” Ma tutto questo non mi irritò perché sono sostenitore del fatto che bene o male è importante che se ne parli”.

A Sanremo c’è tornato ancora, prima in coppia con Iva Zanicchi vincendo con il brano “Zingara” e poi nel 2003 on l’amico Little Tony. Sono quasi vent’anni che non partecipa, ma non nasconde il desiderio di tornarci. “Sanremo è sempre una buona occasione e sarei felice di tornare con una mia canzone. Io non ho fatto nessuna richiesta per andarci ma ho visto che i miei coetanei come Gianni Morandi, Donatella Rettore, Massimo Ranieri e Iva Zanicchi hanno fatto audience. Quindi forse nei corridoi della Rai potrebbe aleggiare il desiderio di avere ancora dei personaggi di quel periodo. E di quel periodo chi è rimasto: Edoardo Vianello, Fausto Leali, Rita Pavone e Bobby Solo. Quindi se vogliono potrebbero contattarmi e se lo fanno andrò con piacere” ha detto il cantante.











