Boga al Napoli?/ Calciomercato, l’agente frena: “Piace anche all’estero”

Jeremie Boga al Napoli? Uno degli obiettivi di calciomercato della squadra partenopea è sicuramente l’esterno franco-ivoriano del Sassuolo, che sta disputando il campionato della consacrazione sotto la guida di Roberto De Zerbi. Schierato come titolare inamovibile come giocatore che allarga il gioco offensivo sulla corsia sinistra, Boga già da prima di questa sessione invernale è entrato nel mirino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli: a rivelarlo è stato il fratello-agente del calciatore, Daniel Boga, che è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare dell’indiscrezione. Il problema per il Napoli è che il Sassuolo ha già fatto sapere di non voler vendere il suo gioiello prima di giugno: anche negli anni scorsi la società emiliana ha fatto muro davanti alle richieste di metà stagione, dunque eventualmente gli azzurri dovranno aspettare. “Non escludo niente” ha detto il fratello, che ha affermato di non avere comunque novità; “di un eventuale passaggio al Napoli parleremo se e quando le due società troveranno un accordo”. In più, altre squadre sarebbero sul calciatore: l’agente ha parlato di club “inglesi e spagnoli, ma anche italiani”. Una trattativa che dunque potrebbe essere complicata…

BOGA AL NAPOLI? TUTTO RIMANDATO A GIUGNO

Boga al Napoli è dunque un’operazione di calciomercato che eventualmente si farà a giugno: il calciatore sarebbe perfetto nel 4-3-3 di Gennaro Gattuso, e va considerato che in estate la società partenopea dovrebbe risolvere i contratti di Dries Mertens e José Callejon che libereranno spazio sugli esterni (a dire il vero lo spagnolo potrebbe già partire entro domani, anche se a questo punto è difficile). Il Napoli sta cercando di ringiovanire e ripartire con un progetto serio: sistemato virtualmente il centrocampo (per ora) con Diego Demme e soprattutto – in ottica futura – Stanislav Lobotka – si pensa all’attacco con l’acquisto avvenuto bogadi Andrea Petagna che resterà alla Spal per questi sei mesi. Diciamo che, in attesa del colpo da novanta (per il quale bisognerà eventualmente vendere Arkadiusz Milik, a meno che non sia comunque lui l’attaccante del futuro), Aurelio De Laurentiis ha posto le basi per allungare la panchina; Boga rientra in questo progetto ma potrebbe essere un calciatore già pronto a fare il salto di qualità. A Napoli il franco-ivoriano ritroverebbe Matteo Politano, che si è appena trasferito dall’Inter e del quale di fatto era la riserva nello scorso campionato. Difficile che arrivi qualche sorpresa da questa trattativa visto che ormai manca un solo giorno per chiudere il calciomercato in Italia, ma il Napoli sta già provando a preparare il terreno in vista che arrivi l’estate.

