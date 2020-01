Politano al Napoli, è fatta/ Calciomercato, accordo con l’Inter: cifre e dettagli

Matteo Politano-Napoli, ci siamo: l’esterno offensivo è pronto a lasciare l’Inter per iniziare una nuova avventura alla corte di Gennaro Gattuso. Saltato lo scambio con Spinazzola, l’ex Sassuolo è rimasto sul mercato e la società partenopea ha piazzato la zampata vincente: secondo quanto riporta Sky Sport, le due società hanno sistemato gli ultimi dettagli di una trattativa che ha trovato la sua conclusione senza contropartite tecniche. Fernando Llorente, dunque, non rientrerà nell’accordo. Si discuterà separatamente del possibile scambio tra Allan e Vecino. Gianluca Di Marzio ha aggiunto che Politano sosterrà lunedì le visite mediche di ritor presso la clinica Villa Stuart a Roma.

Inter e Napoli hanno raggiunto un’intesa sulla base di un prestito di 18 mesi per 2,5 milioni di euro con un riscatto fissato a 19 milioni più 2 di bonus, legati al raggiungimento dell’obiettivo Champions League ed alle presenze. L’emittente satellitare rende inoltre noto che Politano guadagnerà 2,2 milioni di euro a stagione più 300 mila euro di premi facilmente raggiungibili. Il vivaio Roma vestirà la casacca numero 21. Grande entusiasmo in casa azzurra per il nuovo colpo firmato Aurelio de Laurentiis, il terzo di questa sessione di gennaio dopo Diego Demme e Stanislav Lobotka. Attese novità nel corso delle prossime ore…

