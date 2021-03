“Bohemian rhapsody” perché è la canzone segreta di Cesare Bocci/ “Attratto da…”

“La canzone segreta di Cesare Bocci è Bohemian Rhapsody dei Queen”. Ad annunciarlo è Massimo Ghini, noto attore nonché grande amico di Bocci, uno dei protagonisti della prima puntata di Canzone Segreta su Rai 1. “Cesare la ama moltissimo, è stato sempre attratto da questa canzone”, continua a raccontare l’attore, svelando poi il loro primo incontro “Conosco Cesare per via della musica. Siamo stati chiamati ad interpretare insieme ‘Il vizietto’. Umanamente Cesare è una delle persone più straordinarie che io abbia mai incontrato nella mia vita.” Dopo Ghini è Bruno, un caro amico non famoso di Cesare Bocci, a svelare un ulteriore aneddoto: “I Queen sono stati la nostra colonna sonora. Li sentivamo a palla con i finestrini abbassati”. L’omaggio fatto all’attore nello studio di Canzone Segreta porta Bocci alle lacrime. Dopo aver ringraziato tutti per la sorpresa, l’attore conclude sottolineando l’amore per questa band: “Mi avete fatto davvero un regalo incredibile, un salto indietro che mi ha fatto veramente bene!”





