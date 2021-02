Bollate, variante inglese: 3 scuole chiuse/ Sindaco Vassallo “Situazione non critica”

Preoccupazione a Bollate, comune in provincia di Milano, dove tre scuole sono state chiuse a seguito della presenza della variante inglese del coronavirus. Si tratta nel dettaglio di una scuola materna e di due scuole elementari, e la versione inglese del covid è stata scoperta a seguito di tamponi. Come riferito l’edizione online di SkyTg24.it, le lezioni in presenza sono state sospese immediatamente e in contemporanea è stata avviata la didattica a distanza, ma la situazione non è critica, come ha fatto sapere il sindaco dello stesso comune di Bollate, Francesco Vassallo.

“Al momento la situazione pandemica in città non è considerata critica. Ats Milano – si legge – ha comunicato che, dall’analisi genotipica di alcuni dei 59 tamponi positivi rilevati nella scuola materna Munari e nella scuola elementare ‘Marco Polo’ di Ospiate, frazione del Comune di Bollate (Milano), è emersa la presenza della variante inglese del Covid-19. Immediatamente è stato suggerito di sospendere le lezioni in presenza dei due plessi scolastici mediante attivazione della Didattica a distanza (Dad)”.

BOLLATE, VARIANTE INGLESE: AL VIA TAMPONI DI MASSA

“Ats (a scopo precauzionale) – conclude ancora il comunicato – ha chiesto la sospensione delle lezioni e l’attivazione della Dad anche per la scuola elementare di via Diaz”. E’ stata inoltre disposta la procedura per effettuare dei test rapidi presso la popolazione scolastiche dei tre istituti interessati “al fine di valutare l’estensione del contagio e assumere, eventualmente, ulteriori azioni che le autorità sanitarie, il Comune di Bollate e la Prefettura di Milano concorderanno in caso di necessità. Al momento la situazione pandemica in città è limitata e non è considerata critica ed eventuali evoluzioni in merito saranno comunicate tramite i canali ufficiali”. Lo stop delle lezioni in presenza scatterà da domani, venerdì 12 febbraio, e durerà per tutta la prossima settimana con la scuola che riaprirà quindi i cancelli a partire da lunedì 22.



