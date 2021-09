Bollette, aumento da ottobre: +30% gas, +15% luce/ Famiglie spenderanno 350 € in più

Così come preannunciato, arriva la stangata per gli italiani a seguito dell’aumento delle bollette. A partire dal primo ottobre, come comunicato dall’Autorità di regolazione per energia (Arera), e per tutto il trimestre successivo, la bolletta dell’elettricità aumenterà di quasi il trenta per cento, precisamente il 29.8%, mentre quella del gas sarà del 14.4%, calcolo fatto su famiglia tipo in regime di maggiore tutela. I rincari scatterann da venerdì prossimo e sarebbero stati più consistenti se il governo non fosse intervenuto con delle misure che hanno permesso di dimezzare di circa 3 miliardi di euro l’iva sul gas, introducendo anche sconti sull’elettricità per le famiglie a basso reddito.

“La straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici – commenta Arera – e le alte quotazioni dei permessi di emissione di Co2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell’elettricità e di oltre il 30% di quella del gas”. Per una famiglia tipo la spesa riguardante la bolletta elettrica per l’anno 2021 sarà di 631 euro, con un incremento del 30 per cento rispetto al 2020 (145 euro su base annua), mentre per la bolletta del gas la spesa annuale sarà di 1.130 euro con una variazione del 15 per cento in più rispetto al 2020 (155 euro su base annua). Stando ad uno studio realizzato dall’Unione nazionale consumatori, la spesa in più per una famiglia tipo, dal primo ottobre 2021 al 30 settembre 2022 sarà di 184 euro per la luce e 171 per il gas, che sommati fanno ben 355 euro in dodici mesi.

AUMENTO BOLLETTE: IL COMMENTO DELL’UNC

“Purtroppo, come avevamo preannunciato – ha commentato Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori – i miliardi stanziati dal Governo erano del tutto insufficienti e non sono bastati per impedire una stangata da primato che manderà in tilt i bilanci delle famiglie, salvo quelle in disagio economico”.

Antoine Arel, cofondatore di Selectra Italia, comunque aggiunge: “L’Italia non è l’unico paese in cui le bollette stanno aumentando vertiginosamente: l’aumento dei prezzi è infatti un fenomeno che interessa tutta l’Europa ed è ricollegabile principalmente all’aumento del costo del gas. In Italia l’intervento del governo sugli oneri di sistema, mirato a contenere gli aumenti in bolletta della luce per il quarto trimestre del 2021, permetterà a chi sia rimasto ancora sul Mercato Tutelato di avere un incremento più contenuto della propria spesa per l’energia elettrica”.

