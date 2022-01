Bollettino coronavirus 9 gennaio/ Min. Salute: 15mila ricoveri. Delta non è scomparsa

In Italia ad oggi vi sono 14.591 ricoverati nelle strutture ospedaliere con sintomi Covid: oltre a questi, ci dice il bollettino del Ministero della Salute diffuso ancora ieri, 1.499 sono in terapia intensiva.

Il tasso di positività presente al momento nel Paese segna il 16,2% al netto di un milione e 220mila tamponi processati nella sola giornata di ieri: si sono contati nell’ultimo bollettino anche 197.552 contagi da Covid-19, con 52.529 guariti e purtroppo anche 184 morti positivi al coronavirus. La situazione epidemiologica in Italia resta monitorata dal Governo con l’allarme dei numeri dei ricoveri che salgono ogni giorno, senza ancora – per fortuna – giungere a quote oltre le soglie di allerta ampiamente superate durante le prime tre ondate precedenti a questa. Regole su scuola, lavoro e vaccini stanno cambiando rapidamente nel giro di pocissime settimane, il che rende il procedere dell’emergenza tutt’altro che prevedibile per il semplice cittadino.

Bollettino vaccini Covid oggi 9 gennaio/ 2,2 milioni di over 50 non vaccinati

CORONAVIRUS ITALIA: BATTISTON, “DELTA RIMANE ANCORA”

In attesa di capire domani nella conferenza stampa del Premier Draghi le varie spiegazioni sugli ultimi tre decreti approvati dal Governo in merito alla gestione dell’emergenza coronavirus, dai prossimi giorni scattano tutta una serie di misure atte a limitare, il più possibile, la diffusione della variante Omicron. Senza dimenticarsi però – osserva su “La Repubblica” il matematico Roberto Battiston (docente di Fisica all’Università di Trento e coordinatore dell’Osservatorio epidemiologico) – che la variante Delta è tutt’altro che scomparsa. Come evidenzia il bollettino Covid del Ministero della Salute ormai tutti i giorni, al momento «è come se ci fossero due epidemie diverse: quella dovuta appunto alla Delta e quella riconducibile a Omicron, con effetti meno gravi sulla salute ma così contagiosa da farci rischiare un lockdown di fatto. Per poter affrontare efficacemente questa fase, è fondamentale avere chiara tale distinzione. E magari adoperarsi per distinguere chi si ammala di una variante piuttosto che dell’altra»; per il docente i numeri al momento sono abbastanza chiari, «Supponiamo anche che Omicron rappresenti l’80% dei 200mila nuovi casi giornalieri: ne restano 40 mila che sono riconducibili alla Delta. Nonostante l’esplosione di Omicron, Delta ha continuato a espandersi nelle ultime settimane: a ridosso di Natale causava 30-35mila nuovi contagi al giorno, oggi ne provoca, probabilmente, circa 40mila». Non solo, la “Delta” è responsabile dei casi più gravi nei non vaccinati tra ricoveri e decessi: «Se non la si argina rapidamente o non si prendono opportune misure di potenziamento delle strutture di emergenza, si rischia il collasso del sistema ospedaliero nei prossimi 30 giorni», avverte allarmato il prof. Battiston.

OMICRON/ "Decessi in Germania e in Italia, il paragone nasconde un grave errore"

LEGGI ANCHE:

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 8 GENNAIO/ +197.552 casi e 184 morti: dati Min. Salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA