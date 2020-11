Bollettino coronavirus Campania, dati 12 novembre/ Calano le terapia intensive

Nuovo appuntamento con il bollettino coronavirus della regione Campania. Anche per oggi, giovedì 12 novembre, verranno resi noti tutti gli ultimi dati e aggiornamenti relativi ai contagi in regione, quindi quanti nuovi casi, quanti guariti, quante vittime e la situazione negli ospedali. Ieri i contagi sono tornati a salire, essendo stati 3.166 su 18.446 tamponi processati, contro i 2.716 su 14.290 della giornata precedente. E’ cresciuto anche il dato relative alle vittime, ieri 34 per un totale da inizio emergenza pari a 896. Bene invece il numero dei guariti, salito a circa 18mila guarigioni grazie ai 690 ex covid comunicati dal bollettino coronavirus Campania di ieri. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, invece, troviamo 2.077 persone ricoverate (+16), mentre in terapia intensiva il numero scende per la prima volta dopo settimane, 181 contro le 193 della precedente rilevazione. Continua a restare comunque alto il numero degli isolamenti domiciliari, pari a 74.412, e di conseguenza anche degli attualmente positivi, ben 76.670 (+2.442). Dal 21 febbraio sono stati scoperti 95.921 casi di covid su un totale di tamponi pari a 1.172.232.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA

Da giorni ormai si discute se far diventare la Campania zona rossa o eventualmente arancione (ricordiamo che ora è in giallo, la fasce “meno a rischio”) ma per il momento il governo non sembra intenzionato a prendere alcun provvedimento. Il governatore De Luca, anche per questo motivo, ha invitato le autorità ad inasprire i controlli, e nella giornata di ieri ha inviato una richiesta al prefetto di Napoli in cui si legge: “Tenuto conto di episodi clamorosi di assembramenti fuori controllo verificatisi in particolare sul Lungomare di Napoli e in alcuni luoghi del centro storico; sollecito, con riferimento al Dpcm 3/11/2020 e alle recenti direttive del Ministro dell’Interno, la rapida definizione di un piano generale di interventi articolati per precise realta’ territoriali e garantito nella sua attuazione, gia’ dai prossimi giorni, da controlli efficaci delle Forze di Polizia nazionali e locali, e volto a impedire assembramenti ed attivita’ che incentivano una mobilita’ non legata alle esigenze essenziali’”. Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA DELL’11 NOVEMBRE





