Mes, guerra M5s-Pd: oggi vertice Governo/ Conte fa slittare voto in aula a settembre?

In giornata dovrebbe tenersi un ennesimo vertice di Governo per provare a “scardinare” i tre nodi dell’agenda di Palazzo Chigi tutt’altro che semplici da sciogliere: l’adesione al Fondo Mes, il Decreto Semplificazioni e la “manovrina” con scostamento di bilancio ulteriore per provare a rifinanziare proroga Cig e blocco licenziamenti imprese. È una guerra (politica) su tutti i fronti con in particolare il fondo Salva-Stati a fare da capofila alle tensioni sull’asse Di Maio-Conte-Zingaretti: con una intervista oggi a La Stampa l’ex leader pentastellato ricalibra la linea del partito su Vito Crimi (dopo il vertice M5s di ieri) e spiega «ma quale apertura, è uno strumento anacronistico e inadeguato».

Tutto il contrario della “pressione” dem che invece con Zingarettti e Gualtieri ritengono il Mes «fondamentale per il rilancio dell’economia italiana»: questo avrebbe portato il Premier Conte a ragionare sulla necessità di pensare al Mes non prima di settembre, ovvero dopo il negoziato sul Recovery Fund a livello europeo. «Ma io cosa posso fare, devo far cadere il governo ad agosto per prendere il Mes?», avrebbe detto il Premier ai big del Pd secondo il retroscena di Repubblica a firma Tommaso Ciriaco.

MES, LA GUERRA NEL GOVERNO (E NON SOLO)

In effetti il Governo Conte rischia fortissimo in luglio se dovesse portare ai voti in Parlamento l’adesione o il rifiuto del Mes: Italia Viva, LeU e per l’appunto Pd spingono per il Sì, l’M5s per il No e le commissioni parlamentari sono in subbuglio per una decisione che tarda a venire e che potrebbe essere ancora una volta slittata da Palazzo Chigi per timori di “spaccature”. «Portino in aula un voto sul Mes e vedremo il Parlamento, che è sovrano, come voterà. Io penso che la maggioranza sia assolutamente favorevole all’interesse nazionale», così ha attaccato questa mattina da Castel Volturno (Napoli) il leader della Lega Matteo Salvini, mandando un doppio messaggio politico sul Mes.

Al Governo per metterli alle strette e provocare una eventuale crisi d’agosto (la seconda in 2 anni, ndr) ma anche al Centrodestra che ieri con Forza Italia ha visto una posizione del tutto distante da quella leghista: Gelmini e Carfagna hanno “minacciato” il Governo di non far avere i propri voti sullo scostamento di bilancio se non approvano in fretta il Mes, ma Salvini e Meloni continuano a non gradire la scelta degli azzurri ritenendo invece il fondo Salva-Stati un’autentica «trappola». Tutti sospettano di tutti: M5s del Pd (per la caduta del Governo), i dem per lo stesso motivo contro i pentastellati, il Cdx rischia di sfaldarsi prima delle Regionali sul Mes e infine ora anche le Regioni tra Nord e Sud si scontrano dopo l’uscita di Vincenzo De Luca che ha parlato di «scandalo e rapina contro la Campania». Di questo, del ritardo del Dl Semplificazioni e della “manovrina” il Premier Conte dovrà cercare di trovare una “quadra” nella riunione odierna con i capi delegazione: l’impresa si annuncia assai ardua…



