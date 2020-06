Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 10 giugno: trend in netto calo

Pubblicità

Appuntamento alle ore 17.30 con il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di oggi, mercoledì 10 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +18 casi positivi e +6 decessi, che hanno portato il bilancio totale a 27.946 contagiati e 4.185 morti. Dei 18 nuovi infettati, 13 sono persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale. 138 le nuove guarigioni (21.605 in totale), mentre è stato annotato un -126 per quanto riguarda i malati effettivi (2.156 in totale). Infine, 31 ricoverati in terapia intensiva (=) e 226 ricoverati negli altri reparti Covid (-13), con 1.899 persone in isolamento domiciliare (-113).

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 4.507 a Piacenza (+1), 3.572 a Parma (+5), 4.965 a Reggio Emilia (+3), 3.927 a Modena (nessun nuovo caso), 4.655 a Bologna (+3); 399 a Imola (+1); 1.000 a Ferrara (+1). I casi di positività in Romagna sono 4.921 (+4), di cui 1.031 a Ravenna (+1), 945 a Forlì (nessun nuovo caso),781 a Cesena (nessun nuovo caso) e 2.164 a Rimini (+3).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: IL PUNTO DI STEFANO BONACCINI

Intervenuto ai microfoni di Tagadà, il governatore Stefano Bonaccini ha fatto il punto della situazione sull’emergenza coronavirus: «Potremo dire che la guerra è finita quando il vaccino sarà a disposizione di tutti i cittadini, ma possiamo dire che abbiamo passato tempi più drammatici». I dati in Emilia Romagna hanno segnato un netto calo del trend, soprattutto dopo le prime settimane di emergenza sanitaria: «Abbiamo pronti soccorsi con accessi crollati, con un crollo di ricoverati gravi. Noi abbiamo triplicato i posti di terapia intensiva in poche settimane e non abbiamo dovuto portare nessuno fuori Regione». Stefano Bonaccini ha poi messo in risalto: «Noi siamo stati la seconda regione più colpita, perché avevamo in pancia il focolaio di Codogno. Codogno è più vicino a Piacenza che alle province della Lombardia, eppure siamo la Regione con il più alto numero di guariti».



