Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 9 giugno: tasso epidemiologico sotto 0,1%

Appena quattro nuovi decessi, nessuno in sei province, mentre tre nuovi contagiati su quattro sono asintomatici: questo un estremo riassunto del bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di ieri, appuntamento attorno alle ore 18.00 con i dati aggiornati ad oggi, martedì 9 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, la Regione ieri ha comunicato 4 decessi e 20 casi positivi, che hanno portato il bilancio totale a 4.179 vittime e 27.928 infettati. 62 le nuove guarigioni, per un totale di 21.467, mentre le persone in isolamento domiciliare hanno segnato un -39 rispetto a domenica (2.012). Infine, -1 ricoverato in TI e -6 ricoverati negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 4.506 a Piacenza (+3), 3.567 a Parma (+7), 4.962 a Reggio Emilia (+3), 3.927 a Modena (dato invariato), 4.652 a Bologna (+3); 398 a Imola (dato invariato); 999 a Ferrara (dato invariato). I casi di positività in Romagna sono 4917 (+4), di cui 1.030 a Ravenna (+2), 945 a Forlì (+1),781 a Cesena (dato invariato) e 2.161 a Rimini (+1).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: “LA SFIDA DELLA RICOSTRUZIONE”

Come riporta la Regione in una nota, il governatore Stefano Bonaccini è intervenuto nell’Aula dell’Assemblea legislativa regionale per presentare il Programma di mandato 2020-2025 della propria Giunta: «Sono passati poco più di tre mesi dallo scorso 28 febbraio, il giorno in cui firmai il decreto di insediamento della nuova Giunta regionale. 103 giorni nei quali la gran parte degli emiliano-romagnoli e tutti i cittadini italiani hanno dato una grande prova di responsabilità, comprendendo l’importanza di misure che hanno limitato la vita di ognuno di noi, rispettandole».

Bonaccini ha poi aggiunta: «Settimane in cui ha prevalso l’esigenza di tutelare la salute pubblica quale strada per provare a proteggere anche i singoli, sebbene siano state tante le persone che non ce l’hanno fatta. Troppe. E questo sarà per sempre il solo danno irreparabile, pensando soprattutto ai loro cari e ai loro familiari. Tutto il resto siamo chiamati a ricostruirlo. Adesso. Per farlo serve un Paese unito, un obiettivo condiviso. L’Emilia-Romagna ha tutto per farcela».



