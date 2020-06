Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 23 giugno: ricoverati in calo

+4 morti e +22 casi positivi, bilancio totale di 4.235 decessi e 28.243 contagiati dall’inizio dell’epidemia: questo un breve riassunto del bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di ieri, appuntamento alle ore 17.30 con i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati ad oggi. Come vi abbiamo raccontato, lunedì è stato registrato un calo di 18 unità per quanto riguarda i malati effettivi, mentre le persone complessivamente guarite sono 22.854, +36 rispetto a domenica. 1.013 le persone in isolamento domiciliare, invariato il dato dei ricoverati in terapia intensiva (12), -2 ricoverati negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio dei casi positivi su base provinciale riportato da Regione Emilia Romagna: 4.537 a Piacenza (+1), 3.631 a Parma (+3), 4.991 a Reggio Emilia (+4), 3.943 a Modena (nessun nuovo caso), 4.774 a Bologna (+11, di cui 9 asintomatici e 2 sintomatici in gran parte legati a focolai individuati in precedenza, tracciati e tutti in isolamento domiciliare). 402 casi positivi a Imola (nessun nuovo caso); 1.012 a Ferrara (nessun nuovo caso). I casi di positività in Romagna sono 4.953 (+3), di cui 1.037 a Ravenna (nessun nuovo caso), 952 a Forlì (+3), 785 a Cesena (nessun nuovo caso) e 2.179 a Rimini (nessun nuovo caso).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: 2 FOCOLAI A BOLOGNA

Vietato abbassare la guardia: questo il monito di Regione Emilia Romagna, tra le regioni più colpite dall’emergenza coronavirus ma in grado di tenere a bada l’epidemia dopo un primo periodo di difficoltà. L’assessore Raffaele Donini ha reso nota la presenza di due focolai a Bologna, entrambi da giorni oggetto di indagini epidemiologiche e diagnostiche. Queste le parole del titolare della Sanità, riportate da Il Resto del Carlino: «Il primo, rilevato presso una azienda, registra ad oggi 14 persone positive al coronavirus. L’indagine epidemiologica ha portato a identificare circa 150 contatti, ai quali è già stato effettuato il tampone naso-orofaringeo. Nel secondo caso si tratta di un focolaio circoscritto ad un’attività commerciale che ha coinvolto alcuni familiari dei dipendenti, 12 le persone positive. Nessun focolaio, quindi, a Casalecchio di Reno dove è stato individuato però 1 caso di positività in un esercizio di ristorazione, ed il conseguente isolamento di 3 contatti».



