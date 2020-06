Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 25 giugno: contagi in rialzo

Non sono arrivate delle buone notizie dal bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di ieri, atteso un miglioramento con i dati aggiornati ad oggi, giovedì 25 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, mercoledì la Regione ha registrato +44 casi positivi e +9 decessi, dati in rialzo rispetto a martedì. Su 44 nuovi contagiati, 33 sono persone asintomatiche individuate grazie all’attività di screening regionale. Per quanto riguarda le vittime, si tratta di 1 persona residente in provincia di Parma, 1 in provincia di Reggio Emilia, 5 in provincia di Bologna, 2 in provincia di Rimini. Il bilancio totale è così salito a 28.304 infettati e 4.245 decessi.

50 le nuove guarigioni registrate ieri nel bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna, bilancio totale di 22.985 guariti dall’inizio dell’epidemia. Continua il calo dei malati effettivi, oggi 1.074 (-15 rispetto a martedì). Buone notizie dagli ospedali: stabile il dato dei ricoverati in terapia intensiva (12) e -4 i ricoverati negli altri reparti Covid (117). 945 le persone in isolamento domiciliare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: LE ULTIME NOTIZIE

Questo il bilancio dei casi positivi sul territorio riportato da Regione Emilia Romagna: .538 a Piacenza (+1), 3.639 a Parma (+6, tutti asintomatici da screening regionali), 4.999 a Reggio Emilia (+8, di cui 5 asintomatici), 3.945 a Modena (+1), 4.795 a Bologna (+17, di cui 13 asintomatici e 4 sintomatici in gran parte legati a situazioni individuate in precedenza, tracciati e pressoché tutti in isolamento domiciliare); 403 casi positivi a Imola (lo stesso dato di ieri); 1.018 a Ferrara (lo steso dato di ieri). I casi di positività in Romagna sono 4.966 (+11), di cui 1.040 a Ravenna (+3, di cui 2 asintomatici), 957 a Forlì (+3, tutti sintomatici, esito di precedenti contagi), 786 a Cesena (nessun nuovo caso) e 2.183 a Rimini (+5, di cui 4 asintomatici, anche questi individuati grazie agli screening regionali).



