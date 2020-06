Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 4 giugno: un solo caso sintomatico

Pubblicità

Continuano a scendere i casi attivi, ma il numero dei decessi resta stabile: questa una sintesi del bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di ieri, appuntamento attorno alle ore 18.00 per conoscere i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati ad oggi, giovedì 4 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +14 casi positivi (solo uno sintomatico) e +11 morti, che hanno portato il bilancio totale a 27.842 contagiati e 4.147 vittime.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia, riportato dalla Regione: 4.495 a Piacenza (+2), 3.534 a Parma (+5), 4.952 a Reggio Emilia (dato invariato), 3.922 a Modena (+4), 4.642 a Bologna (+2); 394 a Imola (come ieri); 995 a Ferrara (dato invariato). Infine, in Romagna i casi di positività hanno raggiunto quota 4.908 (+1), con 1 nuovo caso a Forlì (944). Nessun nuovo caso anche nella provincia di Ravenna (1.028 totali), a Cesena (780) e in quella di Rimini (2.156).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: IN CALO I RICOVERATI

I casi attivi, ovvero il numero di malati effettivi, continua a diminuire: ieri è stato segnato un -73, totale di 2.839. Buone novelle dagli ospedali: +76 guariti (20.856 in totale: 800 clinicamente guariti e 20.056 guariti a tutti gli effetti), stabile il dato dei ricoverati in terapia intensiva (50) e -16 ricoverati negli altri reparti Covid (342). Infine, 2.447 le persone in isolamento domiciliare (86% delle persone malate).

Stefano Bonaccini ieri ha voluto mandare un altro messaggio ai cittadini dell’Emilia Romagna, annunciando anche un progetto di rilancio per il turismo: «Bisogna richiamare le persone a continuare molta attenzione ai propri comportamenti, di utilizzare le mascherine se non ci può essere distanziamento e tenere il distanziamento negli altri casi per avere piena sicurezza. È grazie a quelle restrizioni che oggi possiamo parlare di un Paese che torna finalmente a riaprire, noi vogliamo essere fiduciosi e nei prossimi giorni presenteremo anche il piano di investimento e di promozione dell’Emilia Romagna in Italia, in Europa e nel mondo, per dire ai turisti che qui potranno venire a trovare cose che quasi nessun altro ha».



