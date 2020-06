BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA/ Dati 5 giugno: 17 nuovi positivi e 13 decessi

Pubblicità

È arrivato da poco l’odierno bollettino di aggiornamento dell’emergenza Coronavirus in Emilia-Romagna, confermando il trend positivo degli scorsi giorni in termini di nuovi casi anche se purtroppo si continuano a registrare decessi. Nell’update relativa oggi, venerdì 5 giugno e che fa riferimento alle ore 12, si apprende che sono stati registrati 17 nuovi casi di positività e che portano il totale dall’inizio dell’epidemia nella regione governata da Stefano Bonaccini a 27.877; sono invece 13 i nuovi decessi annoverati nelle ultime 24 ore, di cui due uomini e undici donne, che fanno quindi salire il computo dei decessi a 4167. Per quanto concerne invece le nuove guarigioni sono 180 oggi per un totale di 21.198 pazienti guariti, ovvero circa il 76% dei contagi complessivi dall’inizio dell’emergenza, mentre diminuiscono anche i casi attivi, ovvero i malati, che oggi sono 2512, con un decremento di 176 unità rispetto al 4 giugno. (agg. di R. G. Flore)

NUMERI IN NETTO CALO E…

Ieri sono giunte delle buone notizie dal bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna, appuntamento a tra poco con i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati ad oggi, venerdì 5 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +18 casi positivi e +7 decessi: bilancio totale di 27.860 contagiati e 4.154 decessi. Dei 18 nuovi infettati, 16 sono persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale. Le nuove guarigioni registrate ieri sono 162, per un totale di 21.018, mentre i malati effettivi sono scesi a 2.688 (-151). -1 ricoverato in terapia intensiva (49) e -22 ricoverati negli altri reparti Covid (320), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 2.319.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 4.496 a Piacenza (+1), 3.540 a Parma (+6), 4.956 a Reggio Emilia (+4), 3.922 a Modena (nessun nuovo caso), 4.644 a Bologna (+2); 397 a Imola (+3); 997 a Ferrara (+2). Invariati rispetto a ieri i casi di positività in Romagna, dove non se ne sono quindi registrati di nuovi: 4.908, di cui 1.028 a Ravenna, 944 a Forlì, 780 a Cesena e 2.156 a Rimini, gli stessi numeri di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: LE ULTIME NOTIZIE

Nelle scorse ore la Regione Emilia Romagna ha annunciato di aver predisposto una settimana di vacanza gratuita per medici e infermieri volontari in queste settimane di emergenza coronavirus. La decisione – giunta in collaborazione con Federalberghi e Assohotel – ha l’obiettivo di ringraziare il personale sanitario che ha fornito un contributo prezioso nelle settimane più delicate. “L’abbraccio della nostra terra a chi ha voluto prestare il proprio aiuto”, le parole del governatore Bonaccini e dell’assessore Corsini.

Intervenuto all’inaugurazione di 34 posti di terapia intensiva all’ospedale Maggiore di Bologna, Stefano Bonaccini ha spiegato: “Spero si sia capita una cosa da questa vicenda, che senza sanità pubblica di territorio, e non solo ospedaliera, non si va da nessuna parte. Noi faremo il possibile. Stiamo facendo investimenti importantissimi, che riguardano tutta la regione e Bologna in particolare. Credo sia necessario trovare il miglior equilibrio tra le necessità dell’immediato e la progettazione per il futuro”, riporta Il Resto del Carlino.



