Bollettino Emilia Romagna, conferenza stampa/ Diretta dati coronavirus 19 aprile

In attesa dei nuovi dati dal bollettino coronavirus in Emilia Romagna, bisogna soffermarsi un attimo su quanto avvenuto ieri e sulle indicazioni fornite dal Commissario ad acta Sergio Venturi in merito alla fase 2 in relazione alla diffusione del contagio da Covid-19. 22.184 i casi di positività al coronavirus nella regione Emilia Romagna fino a prima del 19 aprile 2020, con un aumento giornaliero di 350 rispetto alla giornata di venerdì: i decessi sono purtroppo ancora 62 ma assieme ai contagi rappresentano comunque un “trend” in media e in linea con le giornate precedenti. «In Romagna, in particolare, siamo in una condizione promettente per la riduzione dei contagi: sono 41 i nuovi casi rilevati per oltre 1 milione di abitanti», spiegava Venturi nel corso della consueta conferenza stampa di presentazione del bollettino Covid-19. In merito alla fase 2 che potrebbe scattare dal prossimo 4 maggio a livello nazionale, Venturi aggiunge «prepariamoci a una situazione in cui qua e là ci sarà qualche caso e dunque dovremo mantenere il distanziamento sociale, che vorrei chiamare distanziamento fisico, anche quando usciremo di casa, quando sarà possibile farlo e andremo a lavorare nei luoghi produttivi».

BOLLETTINO EMILIA ROMAGNA, IL PUNTO SULLE “3 T”

Aumentano le guarigioni (289 le nuove registrate ieri), salgono i numeri dei tamponi effettuati (121.220, 4.394 in più rispetto a venerdì) mentre restano purtroppo drammaticamente alti i numeri dei decessi in tutta l’Emilia Romagna, 2965 con gli ultimi 62 registrati nel bollettino del 18 aprile. Le nuove vittime, da segnalare, provengono per 9 unità da Piacenza, 9 a Parma, 10 a Reggio Emilia, 9 a Modena, 14 a Bologna, 2 a Ferrara, 4 a Forlì Cesena e 5 a Rimini (nessuno nella provincia di Ravenna). «Ci stiamo preparando col governo alle ‘3 T’: tracciamento, test, trattabilita», ha ribadito Venturi nel punto quotidiano della conferenza stampa in diretta video Facebook, replicata oggi pomeriggio alle ore 18 (anche se alcune domeniche è capitato che uscisse solo il bollettino senza diretta video). Da ultimo, ieri la Regione con Bonaccini ha spiegato che dal 3 maggio Rimini non sarà più una ‘zona rossa’: via tutti i blocchi stradali e i controlli ai confini con San Marino e le province di Pesaro-Urbino e Forlì-Cesena, con graduale ripartenza delle aziende per la vitale stagione estiva alle porte in Riviera.





