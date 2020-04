Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: 47.055 guariti, 23.660 morti (+433)

Pubblicità

Gli ultimi dati diffusi nella giornata di domenica 19 aprile 2020 dalla protezione civile in merito al bilancio della pandemia di Coronavirus in Italia inducono al cauto ottimismo: sono stati “solo” 433 i decessi registrati nel nostro Paese fra i pazienti positivi al Covid-19, contro i 482 di 24 ore prima. Questi numeri hanno contribuito a portare il totale delle vittime nello Stivale a 23.660. Continuando a parlare di statistiche, dall’avvento del virus in Italia i contagiati totali (cifra che ingloba morti e guariti) è pari a 178.972, con le guarigioni complessivamente registrate che si attestano a quota 47.055 (2.128 nella sola giornata di domenica). I malati attuali di Coronavirus in Italia sono attualmente 108.257 (25.033 ricoverati con sintomi, 80.589 in isolamento domiciliare), ma scende sensibilmente il dato inerente ai ricoverati nei reparti di terapia intensiva (2.635, 98 in meno rispetto a sabato; di questi, 922 si trovano negli ospedali della Lombardia, la regione più flagellata dal “nemico invisibile”).

Pubblicità

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE: PROCURA INDAGA SUL CORTEO FUNEBRE PER IL SINDACO DI SAVIANO

Mentre il Coronavirus continua a inquietare l’Italia (e non solo), è rimbalzata nelle scorse ore dalla cittadina campana di Saviano, in provincia di Napoli, una notizie che ha suscitato scalpore e discussioni sul web; infatti, in occasione dei funerali di Carmine Sommese, sindaco del Comune vesuviano, deceduto a soli 66 anni dopo essere risultato positivo al Covid-19, si è formato un vero e proprio assembramento al seguito del carro funebre, formato dai suoi concittadini desiderosi di accompagnarlo nel suo ultimo viaggio terreno. Un comportamento che, a causa di alcune testimonianze social (video su Facebook) ha attirato l’attenzione del prefetto di Napoli, Marco Valentini, il quale ha fermamente preso le distanze da quanto accaduto: “Come appare dalle immagini e come confermato dalla locale stazione dei carabinieri, si è verificata una commemorazione organizzata dello scomparso sindaco, alla presenza di appartenenti alla polizia municipale e di volontari di protezione civile con la predisposizione di transenne in un contesto di inammissibile affollamento”, ha dichiarato all’ANSA. La Procura di Nola procede intanto con le indagini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA