Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta conferenza stampa dati 26 aprile

Si terrà a breve la consueta conferenza stampa della regione Emilia Romagna, per analizzare i dati dell’epidemia da coronavirus, contenenti nel bollettino aggiornato al 26 aprile. Nell’attesa che il tutto prenda il via, andiamo a snocciolare brevemente i numeri della giornata di ieri. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 239, un dato che conferma il trend positivo, visto che 48 ore fa erano stati 247. Decresce anche il numero degli attualmente infetti, passato da 12.509 a 12.347, per un meno 162. Per quanto riguarda le vittime, il numero è aumentato di 44, 18 uomini e 26 donne, per un totali di decessi da inizio emergenza salito a 3.347. Bene anche il numero dei guariti, 357 in un solo giorno (8.515 da quando è scoppiata l’emergenza), mentre i tamponi effettuati a ieri sono stati 156.883, +5.378 rispetto alla rilevazione precedente. Infine, per quanto riguarda le persone in auto-isolamento, sono 8.558, mentre in terapia intensiva sono in totale 246, 18 in meno rispetto a venerdì.

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: LE PAROLE DI BONACCINI

Oggi dovrebbe tornare a parlare come di consueto il commissario straordinario per l’emergenza in Emilia Romagna, Sergio Venturi. Ieri aveva invece parlato il presidente della Regione, Bonaccini, vista la giornata di festa, il 25 aprile. Nell’occasione, oltre a commemorare ovviamente la giornata della Liberazione, il massimo esponente degli emiliani si era confermato sull’epidemia, spiegando: “In questa emergenza abbiamo già pagato un prezzo altissimo: il mio e il nostro pensiero va alle tante persone che non ci sono più e ai loro cari. Nessun lutto potrà essere riparato, ma insieme ripartiremo, ricostruendo reti sociali e servizi, il lavoro e l’economia, come abbiamo fatto altre volte nel nostro passato, a partire proprio dal secondo dopoguerra. O qui, nella nostra terra, dopo il sisma del 2012. Senza rinunciare al confronto e all’esercizio della democrazia, consapevoli, sempre che il poterlo fare lo dobbiamo a chi, 75 anni fa, si batté per lasciarci in eredità proprio democrazia e libertà, tuttora i beni più preziosi”. Da lunedì 27 aprile entrerà in vigore una nuova ordinanza in Emilia, firmata due giorni fa, con alcuni allentamenti nelle misure restrittive, a cominciare dalla vendita di cibo d’asporto.



