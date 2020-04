Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta conferenza stampa: dati 29 aprile

Pubblicità

Nuovo appuntamento con la conferenza stampa del commissario Sergio Venturi: attorno alle ore 17.30 verrà reso noto il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di oggi, mercoledì 29 aprile 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +252 casi positivi e +41 morti, che hanno portato il totale a 24.914 contagiati e 3.472 decessi. Buone notizie dagli ospedali, in calo sia i pazienti in terapia intensiva (-19) che i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid (-66). +433 pazienti guariti per un totale di 9.439, dei quali 2.687 clinicamente guariti e 6.752 guariti a tutti gli effetti.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 3.918 a Piacenza (92 in più rispetto a ieri), 3.122 a Parma (10 in più), 4.593 a Reggio Emilia (8 in più), 3.609 a Modena (31 in più), 3.897 a Bologna (70 in più), 366 le positività registrate a Imola (2 in più), 909 a Ferrara (4 in più). In Romagna sono complessivamente 4500 (35 in più), di cui 978 a Ravenna (8 in più), 877 a Forlì (nessun caso in più rispetto a ieri), 672 a Cesena (7 in più), 1.973 a Rimini (20 in più).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: “PRONTO BAZOOKA DA 14 MILIARDI”

Un bazooka di investimenti da 14 miliardi di euro: questo l’annuncio del presidente Stefano Bonaccini. E non è finita qui: a questo si aggiungeranno le risorse del Fondo per la ripresa a cui sta lavorando l’Unione Europea. Insieme all’assessore Paolo Calvano, il governatore ha presentato il nuovo progetto economico: 14 miliardi fino al 2022, di cui 6 già nel 2020, garantiti da cofinanziamenti privati.

Queste le parole dell’assessore al Bilancio riportate dal Corriere della Sera: «Alcuni investimenti sono già partiti, per altri l’iter è in corso, mentre su altri è necessario snellire alcune procedure e sciogliere dei nodi, come quelli legati alla concessioni autostradali». Stanziati 6,5 miliardi di euro di interventi sulla mobilità, mentre 2,2 miliardi serviranno per completare la ricostruzione post-sisma, pubblica e privata.



