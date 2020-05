Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta conferenza stampa: dati 7 maggio

Pubblicità

Appuntamento alle ore 17.30 per la conferenza stampa del commissario Sergio Venturi con il nuovo bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna. Anche ieri sono arrivati dati positivi: +104 casi positivi e +32 morti hanno portato il bilancio complessivo a 26.379 contagiati e 3.737 decessi. 362 pazienti sono guariti, totale di 14.251, mentre arrivano altre buone novelle dagli ospedali: -15 ricoverati in terapia intensiva e 1-49 ricoverati negli altri reparti Covid. Importante calo dei casi attivi, ovvero il numero di malati effettivi a oggi: -290.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 4.295 a Piacenza (9 in più rispetto a ieri), 3.244 a Parma (14 in più), 4.799 a Reggio Emilia (11 in più), 3.766 a Modena (8 in più), 4.259 a Bologna (27 in più), 387 le positività registrate a Imola ( lo stesso dato di ieri), 951 a Ferrara (11 in più). In Romagna sono complessivamente 4.678 (24 in più), di cui 990 a Ravenna (4 in più),913 a Forlì (3 in più), 731 a Cesena (16 in più), 2.044 a Rimini (1 in più).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA, NUOVA ORDINANZA

Nuovi aggiornamenti nelle scorse ore direttamente dalla Regione, che ha annunciato che per le aziende basterà un’autocertificazione per effettuare i test sierologici. Un taglio alla burocrazia, come spiegato dal governatore Stefano Bonaccini: «Dalla prossima settimana, per quanto riguarda le imprese – sia quelle che hanno già fatto la richiesta, sia quelle che non l’hanno ancora fatto – con una semplice autocertificazione, nella quale deve essere indicato il laboratorio scelto tra quelli autorizzati della Regione, potranno dare corso immediatamente all’effettuazione dei test per effettuare lo screening ai propri lavoratori, naturalmente presso i laboratori autorizzati».

Il governatore ha inoltre firmato una nuova ordinanza che riguarda gli spostamenti in ambito regionale: da oggi, saranno infatti possibili anche insieme a persone conviventi. Novità anche per ciò che concerne l’attività sportiva, che sarà permessa in strutture e circoli sportivi purché in spazi all’aperto e senza contatto fra gli atleti. Clicca qui per leggere la nuova ordinanza dell’Emilia Romagna.



