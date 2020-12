Bollettino coronavirus Italia 11 dicembre/ Dati min. Salute: “Vaccino per tutti”

Ieri è stato registrato un aumento di casi positivi e di morti nel bollettino coronavirus Italia. Come reso noto dal Ministero della Salute, venerdì sono stati annotati 16.999 nuovi contagiati (giovedì erano 12.756) su 171.586 tamponi processati: le regioni più colpite sono state Veneto (4.197), Lombardia (2.093), Lazio (1.488) e Puglia (1.332). Buone notizie per quanto riguarda il tasso di positività, sceso dal 10,8%al 9,9%. Come dicevamo, anche i decessi in rialzo: 887 vittime contro le 499 di giovedì, bilancio totale di 62.626 morti dall’inizio dell’epidemia. Il maggior numero di decessi è stato annotato in Lombardia (172), seguita da Veneto (148) e Piemonte (84). Ottime notizie arrivano dal fronte dei guariti: oltre 30 mila persone sono uscite dall’incubo del coronavirus, totale di 1.027.994 guariti. Altre buone notizie arrivano direttamente dalla situazione negli ospedali italiani: -29 ricoverati in terapia intensiva (3.291) e -565 pazienti negli altri reparti Covid (29.088).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus Italia di oggi, registriamo importanti aggiornamenti sul Natale. Come evidenziato dai colleghi di Sky Tg 24, è in corso il dialogo tra forze di maggioranza per la revisione del divieto di spostamento tra Comuni. Il premier Conte sta valutando un decreto ad hoc per stabilire alcune deroghe tra Natale e Capodanno. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, si è espresso così sul tema: «Ogni apertura e’ rischiosa: se il governo fa la scelta di venire incontro a certe richieste deve anche stabilire dei limiti. Consentire tutti gli spostamenti tra i comuni senza contingentarli in qualche modo rischia di tradursi in un ‘liberi tutti’ che non possiamo permetterci con il doppio dei morti della Germania», riporta il tg dell’emittente satellitare. Infine, gli aggiornamenti sul vaccino Covid: intervistato da La Stampa, il commissario straordinario Domenico Arcuri ha confermato che ci saranno dosi per tutti gli italiani e anche in caso di ritardi del vaccino di Astrazeneca è pronto un piano B. «L’Europa ha concordato con Moderna la possibilita’ di raddoppiare da 80 a 160 milioni le dosi da destinare al nostro Continente», la precisazione di Arcuri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: DATI 10 DICEMBRE





