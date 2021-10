Bollettino Coronavirus Italia 17 ottobre/ Dati Min. Salute: positività allo 0,6%

Anche quest’oggi, domenica 17 ottobre 2021, si rinnova il consueto appuntamento con il bollettino Coronavirus Italia, contenente i dati raccolti e diffusi dal Ministero della Salute circa l’andamento della pandemia entro i nostri confini nazionali, con particolare riferimento alle nuove positività osservate nell’arco delle ultime 24 ore e alla pressione esercitata dai malati Covid sul tessuto nosocomiale del Belpaese.

In base alle statistiche risalenti alla giornata di ieri, sono stati registrati 2.893 nuovi contagi, dato in leggero aumento rispetto alla giornata precedente e riscontrato su oltre 472mila tamponi processati, tra molecolari e antigenici. In leggero incremento anche il tasso di positività, passato dallo 0,5% di venerdì allo 0,6% di oggi. Purtroppo, sono stati registrati 14 decessi, mentre continuano a calare gli attuali positivi: -451 soggetti affetti da Covid-19 rispetto a venerdì. Infine, significativo ribasso per ciò che concerne i ricoverati negli ospedali italiani: -5 pazienti in terapia intensiva (352) e -74 pazienti negli altri reparti (2.371).

In attesa di conoscere le cifre aggiornate relativamente alla pandemia di Covid-19, che saranno contenute nel nuovo bollettino Coronavirus Italia, registriamo le dichiarazioni rilasciate da Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico “San Martino di Genova”, ai microfoni di Adnkronos Salute: “In Italia siamo arrivati a oltre l’85% della platea vaccinabile che ha ricevuto la prima dose. Se sommiamo le persone che probabilmente si sono contagiate senza che lo sappiamo, siamo già abbondantemente oltre l’85% di completa immunizzazione. E io credo che, raggiunto il 90%, che sarà dato da chi è vaccinato più chi è immune, allora si debba iniziare una rapida discesa verso l’eliminazione di tutte le restrizioni, mascherina al chiuso compresa”.

L’infettivologo ligure Matteo Bassetti, nell’ambito dell’intervista concessa ai colleghi dell’agenzia di stampa nazionale, ha anche relazionato in merito allo stato d’emergenza, che si concluderà il 31 dicembre 2021: “Credo ragionevolmente che, se per quella data avremo raggiunto il 90% della popolazione totale immune, perché vaccinata o guarita e ancora coperta, a quel punto obblighi e restrizioni andranno levati e potremo tornare alla vita di prima”.



