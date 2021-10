Bollettino coronavirus Ministero Salute 16 ottobre/ -36 ricoverati, positività 0.5%

E’ sabato 16 ottobre 2021, penultimo giorno della settimana, e anche oggi verrà comunicato il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. L’appuntamento è fissato a dopo le ore 17:00, quando il dicastero preposto ufficializzerà tutti gli ultimi dati relativi alla pandemia di covid in Italia, scoppiata ufficialmente il 20 febbraio del 2020, ma prima di vedere nel dettagli i numeri aggiornati, rileggiamo il bollettino di ieri, che ancora una volta è stato positivo.

Si comincia con i contagi, che sono stati in totale 2.732 su 506.043 tamponi processati fra antigenici e molecolari. Il tasso di positività si è mantenuto a livelli molto bassi, leggasi 0.5 per cento, mentre per quanto riguarda il dato più triste, quello dei morti, il numero segna 42 decessi per covid, per un totale dal febbraio di un anno fa pari a 131.503, un dato pesantissimo. Bene invece la situazione negli ospedali, visto che al momento vi sono 357 ricoverate in terapia intensiva, in calo di 2 unità, mentre in area medica il dato segnala 2.445 contagiati in totale (meno 34 rispetto al precedente bollettino). Classico excursus infine sulla regione Lombardia, che ieri ha registrato 288 contagi (qui il bollettino completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 16 OTTOBRE: MINISTRA BONETTI SUL GREEN PASS

Intanto nella giornata di ieri, 15 ottobre, è entrato in vigore il green pass obbligatorio per tutti i lavoratori. Non sono mancate le proteste, le tensioni e i disagi, ma tutto sommato la prima giornata con il passaporto vaccinale a corredo è filata via senza esagerate criticità. E del green pass ne ha parlato ieri anche la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, in quota a Italia Viva, che ha ribadito la propria posizione a favore del passaporto vaccinale, chiedendo al governo di non arretrare rispetto alla sua posizione.

Ecco le sue parole riportate da Skytg24.it: “Bisogna fare un richiamo a un senso di responsabilità, abbiamo fatto tutti uno sforzo enorme, lo abbiamo fatto per un dramma, il covid, che si può sconfiggere solo col vaccino. Quindi la vera libertà del nostro Paese è rimettere tutti nelle condizioni di tornare alla propria normalità e per farlo serve il vaccino ma cedere in questo momento significa costringere il Paese a fare un passo indietro”.



