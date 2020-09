Bollettino coronavirus Italia 18 settembre/ Dati Min. Salute: casi attivi in rialzo

Il bollettino coronavirus Italia di ieri ha segnato un aumento di casi positivi e di decessi, nonché di casi attivi. Come vi abbiamo raccontato, giovedì il Ministero della Salute ha registrato 1.585 nuovi contagiati (+133 rispetto a mercoledì) su 101.773 tamponi processati (+1.166 rispetto a mercoledì). Lombardia, Lazio, Toscana ed Emilia Romagna le regioni con più infettati, mentre nessuna regione ha rilevato contagi zero. Il conto dei decessi è salito di 13 morti, bilancio totale di 35.658 vittime per Covid-19. I soggetti positivi sono 41.413, incremento di 881 unità (mercoledì +820). Continua a crescere il dato relativo ai ricoverati negli ospedali italiani: +5 pazienti in terapia intensiva (212) e +63 pazienti negli altri reparti Covid (2.348).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

La situazione non è critica, ma è vietato abbassare la guardia. In attesa del bollettino coronavirus Italia di oggi, da registrare le dichiarazioni di Walter Ricciardi, consigliere del ministro Roberto Speranza, ai microfoni de La Stampa: «In Italia non siamo tornati ai contagi di marzo come in altri Paesi d’Europa, ma dobbiamo stare attenti a non abbassare la guardia perché il virus si sta trasmettendo dai giovani ai più grandi e i ricoveri sono in aumento anche da noi». Ricciardi ha rinnovato l’importanza del rispetto del distanziamento, delle regole di igiene e dell’utilizzo delle mascherine, evidenziando il ruolo decisivo giocato dal controllo dei focolai. Una battuta sull’aumento della potenza di fuoco dei tamponi, richiesta a più riprese da virologi come Crisanti: «Il testing è un pilastro della prevenzione.Ma bisogna testare in modo scientifico, senza sparare nel mucchio. Sicuramente quando si verifica un caso di positività tutti i contatti stretti di quella persona vanno sottoposti a tampone».

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: DATI 17 SETTEMBRE





