Bollettino coronavirus Italia 2 settembre/ Dati Min. Salute “Nessun disastro vacanze”

Casi positivi in leggero calo nonostante l’aumento di tamponi processati, ma aumentano i decessi per Covid-19: questo un estremo riassunto del bollettino coronavirus Italia di ieri. Come vi abbiamo raccontato, martedì sono stati annotati 978 nuovi contagiati, che hanno portato il bilancio totale a 270.189 infettati dall’inizio dell’epidemia. 81.050 i tamponi effettuati, dato nettamente superiore ai 58.518 di lunedì. Lombardia, Lazio e Campania le regioni con più nuovi casi, mentre la Valle d’Aosta è l’unica a non aver registrato nessun contagiato. I soggetti attualmente positivi in Italia sono 26.754, +676 rispetto a lunedì. +8 i decessi registrati nelle precedenti 24 ore, totale di 35.491 vittime dall’inizio dell’emergenza, mentre il conto dei guariti è salito di 291 unità, totale 207.944. Infine, i dati dei ricoverati negli ospedali italiani: +13 pazienti in terapia intensiva (107) e +92 pazienti negli altri reparti Covid (1.380).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus Italia di oggi, registriamo il commento fiducioso del virologo Fabrizio Pregliasco. Intervistato da Adnkronos, l’esperto dell’Università di Milano ha affermato che l’Italia sta tenendo, nonostante l’esponenziale aumento di casi positivi dell’ultimo periodo: «Abbiamo un andamento ondulante dei nuovi casi giornalieri: oggi siamo a quota 978 e dunque ancora al di sotto della soglia psicologica dei mille nuovi casi di Covid-19 al giorno. Una situazione che ci mostra come ancora non si vedono disastri collegati alle vacanze, e speriamo non si vedranno affatto». Pregliasco ha acceso i riflettori sull’importanza del tracciamento, fondamentale per intercettare i casi e contrastare il virus in modo efficace. Infine, una battuta sulla riapertura delle scuole: «C’è stata una fasi di modifica epidemiologica e le scelte sono state ritarate. Non mi stancherò di dire che è importante coinvolgere i giovanissimi: corretti comportamenti a bordo dei bus, a partire dall’uso della mascherina, sono fondamentali per contrastare la diffusione del virus».



