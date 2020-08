Bollettino coronavirus Italia 20 agosto/ Dati Min. Salute: “a rischio scuola e voto”

Dal 23 maggio non si erano registrati così tanti contagi da coronavirus in Italia come quelli visti ieri: il bollettino del Ministero della Salute ha infatti segnalato +642 nuovi contagi, frutto però di +20mila tamponi fatti rispetto alla giornata precedente (71-095 ieri, 53.876 martedì). Il rapporto tra positivi e tamponi ieri è stato fissato in 0,9%, mentre prima del lockdown – nei giorni di massima emergenza con l’esplodere dei focolai in Lombardia e Veneto, il dato era tra il 17 e il 20%: l’emergenza dunque non può essere la stessa, di certo il rialzo del contagio a livello nazionale è evidente con purtroppo altre 7 vittime registrate ieri (4 dalla Lombardia, 35.412 in tutto dall’inizio della pandemia) oltre al buon dato in aumento dei guariti, +364 sui 204.506 totali. Dall’inizio del Covid-19, il conto dei positivi sale a 255.278 di cui però attualmente positivi restano 15.360 (aumento di 271 rispetto al giorno precedente): lato ospedali, in terapia intensiva 66 pazienti Covid (+8), 866 invece i ricoverati in reparti Covid-19 (+23). A livello di diffusione del coronavirus in Italia, dietro alla Lombardia (91 su 642 nuovi contagi), seguono l’Emilia Romagna con 76, Lazio 75, Veneto 59, Campania 56, Sicilia 45.

CORONAVIRUS ITALIA, L’ALLARME DI RICCIARDI

In attesa del nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute – di norma in uscita sui canali social ufficiali attorno alle ore 17 – sono i temi della scuola e delle elezioni ad agitare questa seconda metà di agosto: con il rialzo dei contagi infatti il Governo, seppur conferma appieno le date del 14 settembre per la scuola e 20-21 per la tornata elettorale, starebbe pensando a possibili nuovi lockdown o comunque limitazioni agli assembramenti. Oggi intervento ad Agorà Estate su Rai3 il consulente del Ministero della Salute Walter Ricciardi lancia l’allarme «Dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica che si è rialzata. Da noi si è rialzata poco. Ma in altri Paesi come la Spagna e la Croazia si è rialzata moltissimo. Ecco, in quei Paesi oggi non si potrebbe votare». In Italia al momento il rischio non c’è, ma Ricciardi aumenta il senso di incertezza quando aggiunge «si potrà votare se tutte le fasce di età, specie quella tra i 20 e i 40 anni, rimodificando positivamente i propri comportamenti. Se questo viene fatto, sicuramente si potrà andare a votare e riprendere la scuola. Se invece questo non succede e la circolazione del virus riaumenta, ci troveremo nelle condizioni, come in altri Paesi, in cui queste attività sono messe a rischio. Speriamo di no».



