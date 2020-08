Bollettino coronavirus Italia 19 agosto/ Dati Min. Salute: Boccia “la scuola riapre”

Il rialzo c’è stato dopo il calo di lunedì, ma i nuovi positivi al coronavirus in tutta Italia non sono tornati al “balzo” preoccupante di venerdì-sabato scorso: in attesa del nuovo bollettino del Ministero della Salute in uscita oggi pomeriggio dopo le ore 17, gli aggiornamenti di ieri danno sì la sensazione di un Covid-19 tutt’altro che sparito ma di una “tregua” dell’ansia scattata nei giorni scorsi. 403 i nuovi contagiati sui 254.236 totali da inizio emergenza, scoperti grazie a +53mila tamponi rispetto al giorno precedente: il bollettino Covid Italia mostra poi 15.089 persone ancora positive al Sars-CoV-2 (+222), 5 nuove vittime sui 35.405 decessi in tutto avvenuti da fine febbraio fino ad oggi. A livello di ospedalizzazione, sono in tutto 174 i nuovi guariti-dimessi (204.142 totali), 843 i ricoverati (+33) e 58 posti occupati in terapia intensiva: la diffusione del coronavirus in Italia vede la Regione Veneto ieri come la più colpita (+60), seguita da Lombardia con 50, Lazio 43, Campania 35, Toscana 31, Piemonte 27 ed Emilia Romagna 21. Nessun nuovo caso di Covid in Alto Adige e Valle d’Aosta.

CORONAVIRUS ITALIA, BOCCIA “LA SCUOLA RIAPRE”

«Aspettiamoci che i contagi continuino a salire, ma questo non deve allarmare: anche se dovessero arrivare a mille nuovi positivi al giorno in Italia, o anche di più. Il vero tema è il sovraccarico del servizio sanitario, l’impossibilità di curare un numero esorbitante di malati gravi, e su questo non torneremo al dramma della scorsa primavera», a parlare è il professor Carlo La Vecchia, epidemiologo e docente di Statistica medica alla Statale di Milano intervistato dal Corriere della Sera sull’evoluzione del coronavirus in Italia dopo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute e dopo il calo sostanziale della Lombardia dall’emergenza delle scorse settimane, «non è più in Lombardia la culla del virus» conclude La Vecchia. Mentre però si attendono i nuovi dati oggi del bollettino nazionale, e mentre la politica litiga sulle discoteche chiuse (oggi il Tar del Lazio ha bocciato il ricorso dei gestori, ndr), è il tema scuola a rappresentare la sfida-alletta massima per il Governo: «Il 14 settembre riapriranno le scuole in sicurezza. Elezioni a rischio? No rinvii, si voterà e dobbiamo votare in sicurezza» ha spiegato il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, ospite di Agorà Estate su Rai3. Gli fa eco il Premier Conte nell’intervista al Fatto Quotidiano «il governo, la Protezione civile, i sindaci e i presidenti delle Province, gli uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici stanno profondendo il massimo impegno per garantire il rientro a scuola in condizioni di massima sicurezza. È una sfida molto impegnativa per il Paese, perché coinvolge oltre 10 milioni di persone».



© RIPRODUZIONE RISERVATA