Bollettino coronavirus Italia 21 gennaio/ Dati Min. Salute: cresce tasso positività

Appuntamento alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus Italia di oggi, giovedì 21 gennaio 2021, con i dati del Ministero della Salute sull’emergenza sanitaria. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati 13.571 nuovi casi positivi su 279.762 tamponi totali (sia molecolari che antigenici). La Regione più colpita si conferma la Lombardia (1.876 nuovi infettati), seguita da Sicilia (1.486), Veneto (1.359) e Lazio (1.281). In rialzo il tasso di positività: dal 4,1% di martedì al 4,8% di ieri.

In calo il numero di nuovi decessi, che resta comunque elevato: +524 decessi per un totale di 83.681 vittime di Covid-19 dall’inizio dell’epidemia. Il conto dei guariti-dimessi è salito a 1.806.932 persone, +25.015 solo nella giornata di ieri, mentre c’è da registrare una flessione degli attuali positivi: -11.971, totale di oltre 523 mila persone. Infine, le buone notizie dal fronte dei ricoverati: -26 pazienti in terapia intensiva (2.461) e -230 pazienti negli altri reparti Covid (22.469).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus Italia di oggi, registriamo l’analisi della Fondazione Gimbe sulla settimana che va dal 13 al 19 gennaio 2021. L’ente guidato da Nino Cartabellotta ha messo in risalto che sono diminuiti i nuovi casi di positività, con un «significativo e anomalo» calo del rapporto positivi/casi testati) e una leggera diminuzione dei casi attualmente positivi. Buone notizie anche sul fronte ospedaliero: Gimbe evidenzia che i ricoverati in terapia intensiva sono scesi del 5,7%, mentre negli altri reparti Covid sono scesi del 4,3%. Questa l’analisi del presidente della Fondazione Gimbe: «Dopo due settimane di lenta risalita di tutte le curve che riflettevano gli allentamenti pre-natalizi si osserva una riduzione dei nuovi casi grazie agli effetti del Decreto Natale, che nei primi giorni ha di fatto “colorato di rosso” l’intero Paese».

