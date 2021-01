Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 21 gennaio: ricoverati in rialzo

Nell’ultimo bollettino coronavirus della Lombardia è stato registrato un aumento di casi positivi e decessi, appuntamento alle ore 17.30 con i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati ad oggi, giovedì 21 gennaio 2021. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati annotati 1.876 nuovi casi positivi su oltre 38 mila tamponi. La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati è al 4,8%, mentre il conto dei morti è salito a 26.405, +66 rispetto a martedì. In rialzo i ricoverati negli ospedali lombardi: +3 pazienti in terapia intensiva (428) e +31 pazienti negli altri reparti Covid (3.650).

Questo i nuovi casi positivi per provincia: 434 nuovi casi positivi in provincia di Milano, 80 in provincia di Bergamo, 373 in provincia di Brescia, 175 in provincia di Como, 71 in provincia di Cremona, 16 in provincia di Lecco, 41 in provincia di Lodi, 145 in provincia di Mantova, 113 in provincia di Monza e Brianza, 99 in provincia di Pavia, 55 in provincia di Sondrio e 199 in provincia di Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia, registriamo le nuove dichiarazioni di Massimo Galli sulla situazione a Milano. L’infettivologo del Sacco ha precisato che non ci sono segnali di una terza ondata di Covid-19 negli ospedali meneghini: «Siamo in una situazione abbastanza statica, non così migliorata per poter cantare vittoria, ma negli ultimissimi giorni senza palesi segni di peggioramento, quelli che paventavamo solo una settimana fa». Massimo Galli ha rimarcato ai microfoni di Rai News 24: «Bisogna avere i nervi saldi e avere la capacità di gestire giorno dopo giorno come vanno le cose». Ricordiamo che ieri, mercoledì 20 gennaio, sono stati rilevati 434 nuovi casi positivi nella provincia di Milano con 187 nuovi contagiati a Milano città.

