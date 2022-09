Bollettino Coronavirus Italia 23 settembre/ A fine mese addio mascherine sui mezzi?

BOLLETTINO CORONAVIRUS IERI, I DATI

Attorno alle 16 di oggi pomeriggio, venerdì 23 settembre, si attende la pubblicazione del bollettino coronavirus nazionale aggiornato con i nuovi casi e le nuove notizie dalle terapie intensive, a cura del Ministero della Salute. L’andamento dei contagi non è fisso e a periodi di apparente quiete si alternano improvvise riprese dei casi di positività. Per comprendere meglio i dati che saranno diffusi tra poche ore, ecco un rapido riepilogo di quanto evidenziato dal bollettino coronavirus di ieri, giovedì 22 settembre.

Bollettino vaccini covid oggi, 23 settembre/ Ripresa booster, +15.000 quarte dosi

Ieri il tasso di positività si è attestato al 13,6%, con l’analisi di 165.415 tamponi tra molecolari e antigenici che hanno permesso di individuare 22.527 casi di positività al Covid. Si tratta di un dato leggermente in rialzo rispetto a 12,7% registrato mercoledì 21 settembre e tra poco sapremo come si rapporta al tasso di positività che sarà registrato oggi. Il bollettino coronavirus nazionale ha tristemente segnalato 60 decessi nella giornata di ieri, un aumento che ha innalzato il totale della vittima a 176.775 dallo scoppio della pandemia. Ieri si è registrato anche una diminuzione sulla pressione delle terapie intensive, con 8 pazienti dimessi (138 ricoverati in totale) e altre 66 persone che hanno potuto lasciare gli altri reparti Covid (su un totale di 3.350). Infine, le persone che si trovavano in isolamento domiciliare erano 409.247.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 21 SETTEMBRE/ +12 decessi, -8 ricoverati

BOLLETTINO CORONAVIRUS, ADDIO MASCHERINE DA OTTOBRE?

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, i dati contenuti nel monitoraggio settimanale della cabina di regia mostrano che 2 Regioni italiane sono classificate ad alto rischio di resilienza, mentre quelle a rischio moderato sono 11 e 8 presentano un rischio basso. In questo contesto si inizia a pensare al 30 settembre, la data che segnerà l’addio a moltissime restrizioni dovute al Coronavirus. Ecco cosa cambierà.

A partire dal mese di ottobre, infatti, si potrà viaggiare sui mezzi pubblici senza la mascherina FFp2, fra bus, tram, metropolitana e treni. Da novembre, invece, non sarà più obbligatorio attenersi ai protocolli di sicurezza in materia Covid sui luoghi di lavoro, quindi non sarà più necessario misurare la temperatura corporea all’ingresso e non sarà più richiesto indossare la mascherina nei luoghi chiusi in cui non è possibile garantire il distanziamento. L’ultima misura a cadere, l 31 dicembre, è l’obbligo di Green Pass per gli operatori sanitari, i ricoverati e i visitatori di ospedali e residenze per anziani.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 22 SETTEMBRE/ +60 morti, tasso positività 13,6%

© RIPRODUZIONE RISERVATA