Bollettino coronavirus Ministero Salute 24 settembre/ -41 ricoveri, positività 13.9%

Facciamo il punto sulla situazione covid in Italia con il classico bollettino giornaliero del coronavirus da parte del ministero della salute. Anche per la giornata di oggi, 24 settembre 2022, andremo a scoprire come sta evolvendo il virus nel nostro Paese, tenendo conto che siamo in un periodo in cui il covid sta continuando a circolare, ma senza eccessivi picchi. A conferma di questa tendenza, il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, che ha segnalato 21.085 nuovi casi di positività su 151.607 tamponi analizzati nelle scorse 24 ore (positività 13,9%).

Continuano a registrarsi purtroppo delle vittime, anche se comunque in discesa, e ieri i morti da covid sono stati 49, per un totale dal 20 febbraio 2020, il primo giorno di pandemia in Italia, pari a 176.824. Bene la situazione ospedaliera, dove i pazienti malati di coronavirus sono in continua diminuzione: in terapia intensiva vi sono 134 casi di positività, mentre in area non critica il dato degli allettati segna quota 3.313. Rispetto alla precedente comunicazione si è quindi registrata una doppia variazione di posti letto, leggasi -4 in rianimazione, e -37 in area medica. Infine uno sguardo a regione Lombardia: il bollettino di ieri ha segnalato 3.661 nuovi casi di positività.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 24 SETTEMBRE: IL COMMENTO DI VAIA

Così come si evince dal bollettino coronavirus del ministero della salute, i dati riguardanti i contagi del covid stanno lentamente diminuendo, e questo è senza dubbio un buon segno tenendo conto che siamo ormai vicino alla fase autunnale, quella della ripresa possibile dei covid. A conferma di una situazione decisamente serena, anche le parole del professor Francesco Vaia, direttore generale dell’istituto nazionale di malattie infettive Spallanzani di Roma, che attraverso la propria pagina Facebook ha scritto: “Siamo ormai quasi alla fine del tunnel, come sottolinea l’Oms. Riprendiamoci la nostra vita! È tempo di guardare oltre il Covid per una società inclusiva e migliore”.

Così come spiegato da Vaia, anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità, negli scorsi giorni aveva appunto comunicato come la pandemia sembrerebbe essere destinata al suo picco più basso, alla luce del numero di morti da covid in forte diminuzione nell’ultimo periodo.











