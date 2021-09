Bollettino Coronavirus Italia 26 settembre/ Dati Min. Salute: tasso positività all’1%

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con il bollettino Coronavirus Italia anche oggi, domenica 26 settembre 2021, grazie ai dati raccolti dal Ministero della Salute che, attorno alle 17, consentiranno di disporre di un’istantanea aggiornata in merito all’andamento della pandemia nel nostro Paese, con particolare riferimento al tasso di contagiosità del virus SARS-CoV-2 e alla pressione esercitata sulla rete nosocomiale del nostro Paese.

Intanto, volgendo lo sguardo alle statistiche di ieri, si segnala il calo della positività (1%), dal momento che i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 3.525, a fronte di 357.491 tamponi processati. Complessivamente, i casi di Coronavirus in Italia dall’inizio della pandemia sono 4.657.215. Per quanto riguarda invece i decessi, sono stati registrati 50 morti, per un totale che arriva a 130.653. I guariti sono 4.451, in totale 4.423.988. Le persone attualmente positive al Coronavirus sono 102.574, di cui 98.596 in isolamento domiciliare. I degenti ricoverati in aree mediche Covid sono 3.497 (-56), mentre in terapia intensiva ci sono 481 malati (-8), con 26 ingressi giornalieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: IL PUNTO SULLA TERZA DOSE

Per quanto concerne l’inoculazione della terza dose di vaccino a tutta la popolazione, “si deciderà in base all’andamento della curva epidemica nel Paese, dalla circolazione globale del virus e dalla durata dell’immunità sia naturale sia artificialmente acquisita con la vaccinazione nei vari strati di italiani”. A effettuare questa dichiarazione è stato il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), il professor Giorgio Palù, ai microfoni dei colleghi del “Corriere della Sera”.

L’esperto, componente anche del Comitato tecnico scientifico, ha altresì aggiunto che gli studi sul campo stanno dimostrando che, dopo circa sei mesi, si assiste a un certo calo della risposta anticorpale e alla possibilità di infettarsi: “Ricordo però che gli attuali vaccini, allestiti contro un virus in circolazione ormai da due anni, sono ancora efficacissimi nel proteggerci dal Covid grave e dall’evento letale”. L’appello rinnovato, dunque, è quello di ricorrere alla vaccinazione con i preparati anti-Covid attualmente disponibili nel nostro Paese.



