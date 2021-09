Bollettino coronavirus Ministero Salute 25 settembre/ -113 ricoverati, positivi 1.4%

E’ sabato 25 settembre 2021, penultimo giorno della settimana e anche nelle prossime ore è atteso il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report che ormai conosciamo alla perfezione e che ci comunica tutti i giorni i nuovi casi di positività, i morti e la situazione negli ospedali, giusto per citare i tre indicatori principali. Il nuovo bollettino sarà comunicato nel tardo pomeriggio, nel frattempo, andiamo a rileggere brevemente quello di ieri, quando i contagi emersi sono stati in totale 3.797 su 277.507 tamponi processati (molecolari e antigenici).

Il tasso di positività si è mantenuto in linea con quello degli ultimi giorni, leggasi 1.4% (+0.1) mentre il numero delle vittime resta purtroppo ancora consistente, tenendo conto che nella giornata di ieri sono stati comunicati 52 decessi per covid. A livello ospedaliero, invece, la situazione resta ancora non allarmante, tenendo conto che i pazienti gravi, quelli in terapia intensiva, sono diminuiti di 16 unità (computo totale pari a 489) mentre in area medica il decremento è stato di 97, per un totale di 3.553 pazienti allettati. Infine segnaliamo i 488 nuovi contagiati della Lombardia (qui il report aggiornato della regione).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 25 SETTEMBRE: IL COMMENTO DI SILERI

E con il miglioramento generale dei vari indicatori della pandemia, è possibile ipotizzare una diminuzione delle misure restrittive in tempi brevi, così come ipotizzato anche da Pierpaolo Sileri. Il sottosegretario alla salute in quota Movimento 5 Stelle è stato intervistato ieri mattina dai microfoni del quotidiano Il Messaggero e nell’occasione ha spiegato: “Quanto e quando precisamente cinema, teatri e stadi vedranno ampliata la capienza dipenderà dalla circolazione del virus e dall’andamento della campagna vaccinale. Bisognerà aspettare qualche settimana per capire l’impatto della ripresa delle attività dopo l’estate, tra cui quello della scuola”.

Novità anche negli uffici: “L’annullamento delle distanze negli uffici – ha aggiunto Sileri – è una delle questioni in discussione da parte del Comitato Tecnico Scientifico. È evidente che la priorità è essere pronti a cambiare con l’evoluzione del virus, convinti che mascherine, distanziamento e Green pass siano misure che prima o poi potremo abbandonare”.

