Bollettino coronavirus Italia 28 novembre/ Tasso positività 2,2%: timori per Omicron

Mentre la variante Omicron con i suoi ancora pochissimi casi in tutto il mondo già sta riportando i livelli di allerta mediatica all’inizio della pandemia (senza ancora effettivi elementi per stabilire i veri effetti delle nuove mutazioni del coronavirus), la situazione della pandemia in Italia prosegue sui binari degli ultimi giorni.

Il bollettino diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di sabato – in attesa dei nuovi dati in arrivo dopo le ore 17 anche per oggi 28 novembre – mostrava 12.877 nuovi casi di contagio, con purtroppo 90 morti (133.627 da inizio emergenza) e 6.541 guariti-dimessi. Il tasso di positività scende al 2,2% a fronte degli ultimi 596.898 tamponi-test rapidi, con il numero di persone attualmente positive al Covid che sale a 178.946. A livello di pressione ospedaliera, si segnalano 5.450 ricoverati nei reparti ordinari (+96 rispetto a venerdì), di cui 624 in terapia intensiva (+18).

CORONAVIRUS ITALIA, I TIMORI SULLA VARIANTE OMICRON

«Era vaccinato con due dosi il professionista campano, dipendente di una azienda internazionale, rientrato nei giorni scorsi dal Mozambico e risultato positivo al Covid con una sequenza genomica riconducibile alla nuova variante Omicron»: questo è quanto ha reso noto ieri sera l’Iss dopo il primo caso rilevato di variante Omicron in Italia. Le fonti del Governo all’ANSA sottolineano che l’uomo è paucisintomatico e che le sue condizioni al momento non destano alcuna preoccupazione. Tutto questo basta per gettare l’Italia, come il resto d’Europa, nel timore di nuove recrudescenze del Covid con la mutazione di Omicron giunta ormai nel nostro Continente seppur in casi ancora minimissimi (come rileva l’ultimo bollettino OMS). Emersa in Paesi – Sud Africa e Botswana – dove il livello di vaccinazione è ancora molto basso (sotto il 30% della popolazione), la variante Omicron ancora va verificata se e quanto riduce l’efficacia del vaccino sull’organismo: «Ho detto tantissime volte che questo virus non andrà via, l’ho ripetuto, anche con grande frustrazione e dispiacere, ma è cosi. Non c’è nulla di sorprendente in quello che sta accadendo, è successo con altre pandemie e con altre malattie infettive. Non capisco la sorpresa. Sappiamo che, più il virus circola in popolazioni non vaccinate e più è possibile che si selezionino delle varianti. Sappiamo che in Africa il tasso di copertura vaccinale è bassissimo, che alcune varianti ci daranno filo da torcere, che non è detto che quest’ultima sia fra queste. Prima di terrorizzare le persone e di far partire l’allarme che percepisco, bisogna analizzare Omicron e fare molte valutazioni. Gli europei devono rendersi conto che l’unico strumento di cui disponiamo è il vaccino», lo spiega la virologa Ilaria Capua, a capo dell’One Health Center dell’Università della Florida, intervistata oggi da “La Stampa”.

