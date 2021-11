Bollettino coronavirus Ministero Salute 27 novembre/ Positività 2.5%, +77 ricoveri

Facciamo il consueto punto sulla pandemia di covid in Italia grazie al nuovo bollettino coronavirus, quello che il ministero della salute emanerà dopo le ore 17:00 di oggi, sabato 27 novembre. Si sta per chiudere un’altra settimana di pandemia, e nel giro di 48 ore se ne aprirà una nuova che vedrà alcune regioni tornare in zona gialla, alla luce dei contagi in forte aumento nelle ultime due settimane. E anche il bollettino di ieri ha evidenziato questa tendenza, visto che i nuovi casi di coronavirus segnalati sono stati in totale 13.686 a fronte di 557.180 tamponi processati nei vari laboratori, sia antigenici quanto molecolari.

Il tasso di positività è stato pari al 2.5 per cento (+0.3), mentre il numero dei morti da covid è stato ieri di 51, per un totale da inizio pandemia, dal 20 febbraio 2020, di 133.537 decessi. Negli ospedali continua il rialzo dei ricoveri, e al momento troviamo 606 persone in terapia intensiva e altre 4.748 in area medica, due dati aumentati rispettivamente di 18 e 59 unità. Infine, per quanto riguarda la Lombardia, segnaliamo 2.209 nuovi contagiati (qui il bollettino di ieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 27 NOVEMBRE: IL COMMENTO DI VISCO

E alla luce dei numeri del contagio covid in rialzo, ha espresso i propri timori anche Ignazio Visco, il numero uno della Banca d’Italia. Uscendo allo scoperto nella giornata di ieri, così come riportato dall’edizione online di SkyTg24.it, il governatore ha confessato: “Il nuovo incremento dei contagi in Europa e in altri paesi sposta ancora in avanti la prospettiva post-Covid. A differenza dello scorso anno, le società del mondo avanzato sono oggi meno vulnerabili grazie alle massicce campagne di vaccinazione che hanno avuto successo”.

Quindi Ignazio Visco ha concluso il suo intervento dicendo: “Occorre proseguire con decisione nei programmi di immunizzazione ed estenderli alle aree che ne hanno beneficiato meno. Ci sono due questioni: bisogna fare in fretta e bisogna farlo a livello globale, perché il definitivo superamento della pandemia può avvenire soltanto a livello globale”.



