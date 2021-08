Bollettino Coronavirus Italia 29 agosto/ Dati Min. Salute: positività al 2,3%

Si rinnova anche nella giornata di oggi, domenica 29 agosto 2021, il consueto appuntamento con il bollettino Coronavirus Italia, report fondato sui dati rilasciati dal Ministero della Salute e in grado di permettere alla nazione intera di consentire di un’istantanea puntuale e aggiornata in riferimento alla pandemia di Covid-19 che sta purtroppo tuttora colpendo il nostro Paese, con un occhio di riguardo soprattutto in materia di nuovi casi (la variante Delta continua a impensierire, ndr) e alla pressione esercitata sulla rete nosocomiale.

Stando alle statistiche di ieri, il tasso di positività nello Stivale è sceso al 2,3%. In particolare, sono stati registrati 6.860 contagiati (che portano il totale da febbraio 2020 a 4.524.292) su 293.464 tamponi processati. In lieve aumento, il numero dei deceduti: sono stati 54 i morti registrati nelle ultime 24 ore, nel complesso 129.056. 5.494, invece, i guariti. Le persone attualmente positive al Coronavirus sono 139.428, di cui 134.806 in isolamento domiciliare. Invece, i ricoverati con sintomi nelle aree mediche Covid sono 4.111 (-3 nel saldo tra entrate e uscite). Infine, sono 511 i degenti in terapia intensiva, dove però si annotano 42 ingressi giornalieri, di cui solo 10 in Sicilia.

CORONAVIRUS ITALIA, PREGLIASCO: “ESTATE MEGLIO DEL PREVISTO”

In attesa di conoscere i nuovi dati del bollettino Coronavirus Italia, riportiamo le parole del virologo Fabrizio Pregliasco all’Adnkronos Salute. Il virologo, docente presso l’Università Statale di Milano, ha dichiarato: “Pensavo che l’estate sarebbe andata peggio, temevo che questa ondata sarebbe potuta arrivare a livelli di 10-20mila casi giornalieri di Covid e invece non ci è arrivata, pur con la sottostima che sicuramente c’è dietro questi valori. Vedendo i dati di altre nazioni, potevamo arrivarci. Ma ritengo che ci saranno ulteriori onde”.

Ora, però, è finito l’effetto dell’obnubilamento delle coscienze dell’estate, che ovviamente “ci ha fatto cercare di recuperare tutto subito dando la spinta a questo colpo di coda. Colpo di coda che secondo me si ripeterà. Dobbiamo immaginare questa pandemia come le onde che si formano dopo il lancio di un sasso in uno stagno: le prime più impegnative, che abbiamo già affrontato, e ancora ondulazioni in funzione di situazioni a rischio”.



