Bollettino coronavirus Ministero Salute 28 agosto/ Positività al 2.9%, +63 ricoveri

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, sabato 28 agosto, penultimo appuntamento settimanale, è atteso come sempre nel tardo pomeriggio, indicativamente dopo le ore 17:30. Scopriremo puntualmente i nuovi contagi, il tasso di positività, la situazione ospedaliera, e tutti quegli indicatori che fotograferanno l’andamento della curva pandemica. Ieri il bollettino segnalava 7.826 nuovi contagiati su 265.480 tamponi analizzati (sia molecolari che antigenici), per un tasso di positività che torna dopo settimane al di sotto del del 3%, anche se di poco, precisamente pari al 2.9%.

Continua a restare “altino” rispetto alla media di qualche settimana fa il dato riguardante i morti per covid, ieri altri 45, mentre la situazione ospedaliera ha registrato un nuovo lieve aumento: al momento troviamo 511 pazienti gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva (dato in aumento di otto unità rispetto al precedente bollettino), e altri 4.114 allettati nei reparti di degenza medica (55 in più rispetto a 48 ore fa). Infine segnaliamo i contagi della Lombardia, ieri altri 601 (qui il bollettino della regione).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 28 AGOSTO: IL PUNTO SULLA SCUOLA

Intanto si continua a discutere in seno al governo in vista del ritorno a scuola previsto ormai fra poco più di due settimane. A riguardo la leader dei Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, attraverso la propria pagina Facebook, ha scritto: “Anche sui trasporti si continuano a fare gli stessi errori: serve aumentare le corse e i mezzi a disposizione per evitare gli assembramenti, non scaricare tutte le responsabilità e la gestione ai controllori di viaggio. È così difficile da capire?”.

Così invece Antonello Giannelli, presidente nazionale Associazione nazionale presidi, che ospite del programma di La7, Coffee Break, si è detto contrario ai tamponi gratuiti per i professori no vax: “Io sono per il tampone gratis per coloro che non si possono vaccinare. Sono contrario al tampone pagato dallo Stato per chi non vuole vaccinarsi”. Giannelli ha aggiunto e concluso: “Ed è la ragione per la quale non abbiamo firmato il protocollo nel quale questa cosa non è chiarita, a nostro avviso, in modo sufficiente”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 27 AGOSTO





