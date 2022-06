Bollettino Coronavirus Lombardia 26 giugno 2022/ Dati: Omicron 5 presente al 50-60%

È tempo anche oggi, domenica 26 giugno 2022, di interfacciarsi con il bollettino Coronavirus Lombardia, che consta dei dati comunicati dal Ministero della Salute (nel fine settimana, infatti, il Pirellone fa affidamento alle comunicazioni che giungono dal dicastero capitolino per ciò che concerne i numeri). Intanto, mentre attendiamo di imbatterci nelle statistiche aggiornate, diamo un’occhiata a quelle di ieri: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8.115 nuovi contagiati su oltre 38mila tamponi processati. È sceso al 21% il tasso di positività, mentre il numero di decessi per Covid-19 ha subìto un incremento di 12 unità, per un totale di 40.773 vittime. Questa la situazione dei ricoverati: -2 in terapia intensiva (totale 15) e +13 negli altri reparti Covid (715).

Per ciò che concerne la ripartizione dei casi provincia per provincia, vi segnaliamo che le prime tre posizioni di questa poco invidiabile classifica sono state occupate da Milano (2.979 nuovi casi), Brescia (977) e Monza e Brianza (748).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, ci soffermiamo sui dati della quinta ondata Covid, che continua la sua corsa in regione con oltre 82mila persone in isolamento domiciliare e un numero di contagiati dalla variante Omicron 5 che probabilmente è maggiore del 50-60 per cento. Come si legge su “La Repubblica”, “in una sola settimana, restando ai casi denunciati, si sono infettati oltre 50mila lombardi. Il tasso di positività dei tamponi è al 22 per cento, oltre sei punti in più rispetto a una settimana fa”.

Inoltre, “i dati dei contagi corrono perché l’Rt è in risalita: nell’Ats di Milano varia fra 1.3 e 1.4, quindi ben sopra all’uno che è il livello da dove si valuta che l’epidemia sta riprendendo a correre. Per tutta la Lombardia l’Rt è sopra l’1 e le stime sono di ulteriori rialzi dei dati nei prossimi giorni”. Samuele Astuti (Pd), consigliere regionale, ha realizzato uno studio secondo cui il numero dei casi positivi di quest’ultima settimana è in aumento del 71% circa rispetto alla settimana precedente e in aumento del 148% rispetto a due settimane fa, ma il numero dei decessi per fortuna diminuisce del 38% rispetto a quanto rilevato settimana scorsa e diminuisce del 24% rispetto a due settimane fa.

