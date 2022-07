Bollettino coronavirus Lombardia 27 Luglio/ Pregliasco “Dati in calo, ma i morti…”

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, I DATI DI IERI

Come di consueto nel corso di questi anni di pandemia, nel pomeriggio sarà pubblicato il bollettino coronavirus da parte della Regione Lombardia, che potrebbe confermare in modo più o meno definitivo il fatto che il plateau sia stato raggiunto in seguito all’ultimo picco di contagi. Nel frattempo, recuperiamo il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, martedì 26 luglio per fare una comparazione tra i dati delle due giornate.

Covid costruisce nano-tunnel per invadere cervello/ "Ecco perché sintomi neurologici"

Nel bollettino di ieri si è registrato un elevato RT, che è passato dal 17,8% di lunedì, ad addirittura il 20,1%. Senza allarmismi, però, è importante considerare che ieri sono stati processati parecchi tamponi, per l’esattezza 41.403 (quasi quattro volte i temponi di lunedì) che hanno attestato 13.130 nuovi casi. In merito ai decessi, nel bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, se ne sono registrati 70, ma la situazione ospedaliera continua a rimanere sotto controllo. Nelle aree non critiche, ci sono stati 51 nuovi ingressi, mentre in terapia intensiva si sono aggiunti 7 pazienti. In generale, sul territorio lombardo è la provincia di Milano a trainare i contagi, seguita da Brescia e Bergamo.

Bollettino vaccini covid oggi 27 luglio/ Più di 100mila quarte dosi in un giorno

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: il commento di Pregliasco

Mentre attendiamo il bollettino coronavirus della Regione Lombardia per la giornata di oggi, mercoledì 27 luglio, è utile recuperare i vari commenti degli esperti che rapidi si susseguono da due anni a questa parte. In questo caso è il virologo Fabrizio Pregliasco a parlare con Adnkronos, partendo dalla quarta dose di vaccino. “L’ho fatta”, conferma, “e sto bene, non sono diventato né blu né viola”, scherza il virologo.

Dalla quarta dose, poi, Pregliasco passa a parlare del preoccupante dato dei decessi, in aumento negli ultimi bollettini coronavirus della Lombardia, ma anche italiani. Il virologo conferma che secondo lui siamo “già arrivati al plateau”, tuttavia “il numero dei morti è oggi particolarmente alto”. Bisogna però tenere sempre a mente che nonostante il miglioramento “il parametro dei decessi è quello che migliora dopo (..) avremo ancora questo dato a 3 cifre per un po’, per qualche settimana”. Parlando, infine, di mascherine a scuola, secondo Pregliasco non ha senso fare ipotesi adesso, ma sarebbe più importante “immaginare scenari diversi”. Dovendo dare una risposta suppone che “probabilmente no, non ci sarà la necessità delle mascherine a scuola”, ma “chi ce lo può dire che non arriverà una variante più cattiva, più contagiosa? Non su può sapere ora”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 27 LUGLIO/ Bassetti: "Basta mascherine a scuola"

© RIPRODUZIONE RISERVATA