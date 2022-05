Bollettino Coronavirus Lombardia 29 maggio 2022/ Dati: 40515 morti da inizio pandemia

Ritorna l’appuntamento con il bollettino Coronavirus Lombardia anche oggi, domenica 29 maggio 2022. Uno strumento che, per mezzo dei dati diffusi dal Ministero della Salute (l’attività divulgativa del portale ufficiale del Pirellone si arresta nel fine settimana, ndr), consentirà di beneficiare di una panoramica completa circa l’andamento della pandemia di Covid-19 sul territorio regionale, con particolare riferimento al numero di nuovi contagi rilevati e alla pressione esercitata dai malati di Coronavirus sulle strutture nosocomiali lombarde.

Come si evince da una lettura del bollettino Coronavirus Lombardia di ieri, nelle ultime 24 ore sono stati confermati 2.360 nuovi casi positivi su oltre 29mila tamponi processati. Stabile il tasso di positività, attestatosi ancora all’8%. Purtroppo, sono stati riscontrati 14 nuovi decessi, per un totale di 40.515 vittime di Covid-19 da inizio pandemia. Infine, la situazione negli ospedali lombardi: stabile il dato dei pazienti in terapia intensiva (33), -30 ricoverati negli altri reparti Covid (670).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 29 MAGGIO: STRESS DA PANDEMIA IN AUMENTO PER BAMBINI E RAGAZZI

In attesa di scoprire il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, Sky Tg24 ha lanciato l’allarme: 9 milioni di bambini e ragazzi soffrono di stress post pandemia. In particolare, alla base del disagio psicologico ci sono i “cambiamenti sostanziali nei propri ambienti di vita, nelle routine quotidiane e nelle reti relazionali, educative e sociali che normalmente favoriscono la promozione della salute e la resilienza agli eventi traumatici”, spiegano Sinpia e Sinpf. Si è nel contempo registrato un +84% di accessi al pronto soccorso e ai servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza rispetto al periodo pre-Covid. Oltre 3mila gli accessi al pronto soccorso per motivi psichiatrici nel 2021.

Intanto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a Messina per appoggiare il candidato a sindaco del Centrosinistra, Franco De Domenico, ha detto la sua sulla questione mascherine a scuola: “Per la scuola noi rispettiamo la norma vigente sulle mascherine, lavoriamo per avere il prossimo anno una condizione epidemiologica molto diversa”.











