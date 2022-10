Bollettino Coronavirus Lombardia 4 ottobre/ Tasso di positività al 16,6%. 12 decessi

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DI IERI

In attesa del bollettino coronavirus Lombardia di oggi, che verrà pubblicato come ogni pomeriggio, vediamo quello di ieri, 3 ottobre 2022, con i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati. Nelle 24 ore precedenti al report sono stati registrati 1.847 nuovi contagiati su oltre 11 mila tamponi processati. Il tasso di positività si attesta al 16,6%. Sono 12 i nuovi decessi per un totale di 42.580 vittime di Covid-19 da febbraio 2020. In aumento i ricoverati negli ospedali lombardi: +1 paziente in terapia intensiva (11) e +26 pazienti negli altri reparti Covid (635).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 1 OTTOBRE 2022/ Dati: +5.991 casi, 10 morti

Per quanto riguarda le province, il bollettino coronavirus Lombardia ci dice che i nuovi casi sono così divisi: Milano: 575 di cui 262 a Milano città; Bergamo: 154; Brescia: 339; Como: 141; Cremona: 40; Lecco: 51; Lodi: 22; Mantova: 57; Monza e Brianza: 170; Pavia: 115; Sondrio: 20; Varese: 99.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: PARLA PREGLIASCO

Nella giornata di ieri, Fabrizio Pregliasco ha parlato a La Stampa, spiegando che le vaccinazioni e le quarte dosi dovrebbero essere ancora tra le priorità perché “maggiore è il numero degli immunizzati, minore è il rischio di nuovi contagi e di pericolo di intasare gli ospedali come in passato”. Al momento, i vaccinati con quarta dose sono ancora “troppo pochi”: “Circa 3 milioni e duecentomila, che costituiscono il 16,6% del gruppo a rischio”. Inoltre l’esperto consiglia di “fare una doppia vaccinazione” per Covid e influenza perché con le temperature che si abbassano si rischia di tornare a confondere le due cose.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 30 SETTEMBRE/ +12 decessi, +44 ricoverati

In molti sono in attesa della “versione aggiornata “dei vaccini per le nuove varianti, ma dal punto di vista scientifico “è una sciocchezza”, ha spiegato il virologo. “Non possiamo attendere continuamente nuovi vaccini per nuove varianti. Dobbiamo intervenire il prima possibile. Stiamo vivendo una fase di transizione tra fase pandemica a quella endemica e il virus è altamente instabile. Con molta probabilità tra 3-4 mesi circolerà una nuova variante, ma questo non deve spaventarci perché dobbiamo imparare a convivere con il virus” ha concluso.

LEGGI ANCHE:

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 29 SETTEMBRE/ +2 morti, tasso positività 20,1%

© RIPRODUZIONE RISERVATA