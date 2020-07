Bollettino coronavirus Lombardia, conferenza stampa diretta video/ Dati 18 luglio

Il nuovo bollettino sul coronavirus della regione Lombardia verrà comunicato nel pomeriggio. Scopriremo come è evoluta nelle ultime 24 ore la curva epidemiologica, che ieri è tornata a scendere in maniera interessante. Sono stati infatti solo 55 i nuovi casi registrati, di cui 28 dopo i test sierologici e 22 invece considerati debolmente positivi. Il numero di guariti e dimessi è cresciuto di ben 140 unità, per un totale aggiornato a 69.136 guariti, e 2.036 persone dimesse. Al momento troviamo 22 persone in terapia intensiva, dato in calo di un’unità, mentre negli altri reparti vi sono 159 pazienti (-5). In merito al dato più triste, quello delle vittime, ieri ha segnato un +3, per un totale di decessi da quando è scoppiata l’emergenza pari a 16.778. Dallo scorso 21 febbraio sono stati eseguiti 1.186.114 tamponi, di cui 9.911 nella sola giornata di ieri. Calano i nuovi casi, a cominciare dalla città di Milano, passata da +20 a +13. A Bergamo sono stati scoperti invece 15 positivi, con Brescia a quota 11. A Cremona i contagi nuovi sono stati 4, così come a Lodi e Varese. Seguono Monza e Brianza (3), Lecco e Pavia (2), Como (1) e infine Sondrio a quota zero.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, ANCORA MOLTI IN GIRO CON LA MASCHERINA

Dal 15 luglio è in vigore la nuova ordinanza lombarda secondo cui è possibile uscire senza mascherina purchè in luoghi all’aperto e non affollati, ma sono ancora diverse le persone che indossano il dispositivo di protezione individuale. Fanpage ha intervistato qualche ragazzo/a per le vie di Milano: “Senso di responsabilità – dice una donna con padre anziano a seguito – io la metto perché sono in giro con mio padre che ha 86 anni e lo voglio tutelare e così limitiamo i danni per tutti”. E ancora “Finché non passa questa situazione di emergenza bisogna continuare a metterla”, le fa eco un ragazzo con il viso coperto. “Io continuo a utilizzarla: nonostante il distanziamento sociale credo che sia utile. Il governatore Fontana dice di no ma evidentemente ci sentiamo più sicuri così”, aggiunge un altro milanese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 17 LUGLIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA